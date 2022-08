Volkswagen ID Buzz niet aan te slepen

Volgens het Duitse Automobilwoche zijn er in Europa nu al meer dan 10.000 exemplaren van de elektrische Volkswagen ID Buzz besteld. Let wel, Volkswagen sloeg de orderboeken van de ID Buzz pas eind mei open. In totaal zou Volkswagen dit jaar zo'n 15.000 exemplaren van zijn elektrische bus gaan produceren. Dat betekent dat ongeveer tweederde van de totale jaarproductie van 2022 al is verkocht.

Elektrische auto's zijn in Noorwegen razendpopulair en dus is het niet heel verwonderlijk dat de ID Buzz in dat land sterk in trek is. Van de 10.000 in Europa al bestelde exemplaren van de ID Buzz zijn in Noorwegen zo'n 3.400 bestelformulieren ondertekend. Ook in Volkswagens thuisland Duitsland doet de ID Buzz het behoorlijk goed, daar zouden namelijk al 2.500 stuks zijn besteld. In Nederland gaat het ook aardig met de orderintake. In ons land zouden 1.100 exemplaren van de ID Buzz zijn besteld dus is Nederland tot op heden goed voor zo'n tien procent van het totaal aantal Europese pre-orders. De productiecapaciteit van de ID Buzz ligt volgend jaar met 60.000 stuks overigens fors hoger, zo meldt Automobilwoche.

In Nederland heeft de ID Buzz vooralsnog een vanafprijs van €69.990, al gaat het dan wel direct om de uitvoering met 77-kWh accu en 204 pk sterke elektromotor, uitgevoerd als 1st geheten introductiemodel. Goedkopere personenautoversies en de bedrijfswagenvariant ID Cargo volgen later.