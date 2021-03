Vernieuwde Nissan Patrol als Nismo

Nissan gaf de Patrol in het Midden-Oosten in 2019 een facelift. Hoewel Nissan's grootste SUV, die in de Verenigde Staten overigens Armada heet, in de basis uit 2010 stamt, mag de concurrent van auto's als de Toyota Land Cruiser er nog een paar jaar tegenaan. In 2015 kreeg de toen actuele versie van de Nissan Patrol een sportief uitgedoste Nismo-variant en ook de vernieuwde Patrol maakt nu kennis met zo'n in de beste zin van het woord volslagen maffe Nismo-versie.

De Nissan Patrol Nismo is een ronduit bizarre verschijning. De 5,17 meter lange SUV krijgt aangepaste bumpers, compleet enorme (dichte) koelopeningen, lipjes en spoilerrandjes. Het geheel is gelardeerd met Nismo-kenmerkende rode accenten, we zien rode delen terug onderaan de bumpers en sideskirt en op de zijspiegelkappen. De Patrol Nismo staat op 22-inch groot lichtmetaal en is rondom beplakt met Nismo-badges. Die wielen leveren de Patrol een gewichtsbesparing op van - jawel - 4,5 kilo. Mooi meegenomen, dan blijven er nog slechts 2.690 Patrol-kilo's over. Onderaan de achterkant heeft de Patrol Nismo een enorm diffuser-achtig paneel waarin zelfs een led-mistlamp in de stijl van een F1-auto is verwerkt. Volgens Nissan zorgt het aangepaste bumper- en spoilerwerk onder meer voor betere koeling van de remmen.

Ook het interieur ondergaat een metamorfose. Het binnenste van de Nissan Patrol Nismo is volgehangen met sportstoelen die bekleed zijn met zwart leer en rood alcantara. Ook de deurpanelen zijn ten dele met rood leer bekleed. Nissan geeft de Patrol Nismo zelfs een met rode stiksels opgeleukt stuurwiel met middenmarking en past ook rode stiksels toe op de pookhoes, middentunnel en de bovenzijde van het dashboard.

Blijft het bij uiterlijk vertoon? Welnee. Nissan geeft de Patrol Nismo schokdempers van Bilstein en hangt een iets opgekrikte 5,6 liter V8 in de neus van de rijdende tegenstrijdigheid. De Patrol Nismo is 434 pk en 560 Nm sterk.

De Nissan Patrol Nismo heeft in Dubai een vanafprijs van omgerekend zo'n €89.500. Volslagen maf en kolderiek? Zeker, maar misschien daarom juist anno 2021 zo leuk.