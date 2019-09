Facelift voor Nissan Patrol

Het is 2010 als Nissan de huidige generatie van de Patrol op de markt brengt, een auto die de interne code Y62 draagt en die in de vorm van de Infiniti QX80 een premiumbroertje heeft. De Patrol, in de Verenigde Staten overigens Armada geheten, is in het Midden-Oosten, één van zijn belangrijkste afzetmarkten, nu in een vernieuwde gedaante gepresenteerd.

De vernieuwde Patrol wordt aan zowel voor- als achterzijde enigszins strakgetrokken. De gehele neus gaat op de schop. Nissan vernieuwt niet alleen de voorbumper, maar geeft de Patrol een nieuwe en hogere grille waarover het zijn V-Motion-designsaus heeft uitgestort. De koplampen aan weerszijden ervan zijn volledig nieuw. De kijkers zijn min of meer boemerangvormig en zijn nu standaard voorzien van ledtechniek. Achterop zien we eveneens nieuwe verlichtingsunits. De lampen zijn hier anders van vorm, voorzien van een C-vormige ledsignatuur én worden nu door een chroomstrip met elkaar verbonden. Het plaatwerk van de achterklep is net als de achterbumper eveneens aangepast. Saillant detail: de Patrol is volgens Nissan de eerste auto van het merk die is voorzien van dynamische richtingaanwijzers. Hoewel het binnenste in grote lijnen intact blijft, geeft Nissan de auto een volledig nieuw vormgegeven middenconsole met twee digitale displays. Daarmee is een deel van de knoppenverzameling die voorheen op het dashboard te vinden was naar de prullenbank verwezen. Op veiligheidsgebied maakt de Patrol kennis met een noodremsysteem met voetgangersdetectie.

Op de motorenlijst staat een 4,0-liter V6 die 279 pk en 394 Nm levert, een motor die de machtige 406 pk en 560 Nm sterke 5.6-V8 boven zich moet dulden. De internationale Patrols worden net als de Noord-Amerikaanse Armada ongetwijfeld spoedig ook aangescherpt.