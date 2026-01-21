Ga naar de inhoud
Vernieuwde Mercedes-Benz S-klasse staat klaar

Onthulling op de 29e

Mercedes-Benz S-klasse teaser (Google Gemini AI)
Mercedes-Benz S-klasse teaserMercedes-Benz S-klasse facelift Mercedes-Benz S-klasse facelift Mercedes-Benz S-klasse facelift Mercedes-Benz S-klasse facelift
Joas van Wingerden

Nee, hier zie je nog niet helemaal de vernieuwde Mercedes-Benz S-klasse, maar een dankzij AI flink aangeklede teaserfoto. Het echte werk zien we gelukkig zeer binnenkort.

Autofabrikanten mogen wel oppassen met teaserfoto's, want zoals je hierboven ziet is er dankzij AI al best een heel aardig beeld te schetsen van het hele plaatje. Hieronder zie je de werkelijke teaserplaat die Mercedes-Benz heeft gedeeld en waarop deze foto is gebaseerd. Bij de teaser meldt Mercedes-Benz meteen dat de onthulling op de planning staat voor 29 januari, volgende week donderdag dus.

Mercedes-Benz S-klasse teaser

Mercedes-Benz S-klasse teaser.

Een enorm verrassende onthulling wordt het in die zin hierdoor waarschijnlijk niet meer, maar ook dankzij een korte vroege kennismaking van AutoWeek met de S-klasse weten we er al het nodige over. Zo is al bekend dat er een flink vernieuwde biturbo-V8 met vlakke krukas aan zit te komen en dat de S-klasse als maar liefst 585 pk sterke plug-in hybride op de markt komt. De luchtvering moet bovendien zijn werk nóg beter doen. Ongetwijfeld zit er nog meer nieuws in het vat. Dat horen we dus de 29e.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-klasse

