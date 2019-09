Vernieuwde Lexus RX heeft een prijs

Net als voorheen is de RX alleen verkrijgbaar als 450h, dus met een hybride aandrijflijn met 313 pk. Dat maakt de prijslijst alvast lekker overzichtelijk. De instapversie heet Bussiness Line en kost €76.995, tegen €74.395 voor de instapper van het ‘oude’ model. Die ging overigens simpelweg als ‘RX450h AWD’ door het leven.

Denk overigens niet dat het in zo’n Bussiness Line behelpen is, want iedere RX krijgt standaard onder meer ledverlichting, lederen bekleding, 8-voudig elektrisch verstelbare én gekoelde stoelen en een multimediasysteem, zij het zonder navigatie. Daarmee is echter te leven, want Android Auto en Apple Carplay zijn sinds de facelift beschikbaar en zelfs standaard aanwezig.

CD-speler

Voor €81.995 biedt de Luxury Line groter lichtmetaal, een elektrisch bedienbare achterklep, parkeersensoren, navigatie, een draadloze telefoonlader en wat extra speakers. De nog luxere Executive Line kost €85.695 en biedt onder meer automatisch dimmende spiegels, een dodehoeksensor, een head-up display, een groter beeldscherm en, jawel, een CD-speler.

Die Executive is trouwens ook de auto die je moet hebben als meer ruimte op het wensenlijstje staat, want deze versie is bij de langere L-versie het minimum. De zevenzitter is er daarmee vanaf €89.595.

Hyper-chroom

Wie zich echt wil onderdompelen in luxe moet een vinkje zetten bij ‘President Line’. Voor minimaal €95.995 biedt die variant onder meer 10-voudig verstelbare stoelen, 20-inch lichtmetaal in ‘hyper-chroom’, adaptieve koplampen, zonneschermen, stoelverwarming achterin, extra hout, Mark Levinson-audio en hoogwaardiger leer. Als L kost de President nagenoeg een ton: voor €99.895 baden zeven personen in weelde.

Hoewel de President toch echt de duurste uitvoering is, is er nog één onbesproken variant. De F Sport Premium staat naast de President op de prijslijst als sportief aangekleed alternatief en biedt een heleboel unieke uiterlijkheden voor in- en exterieur en een groot deel van de President-uitrusting. De F Sport kost €94.995 en is er niet als L.

Schuif- óf panoramadak

Zoals we van Lexus gewend zijn is de lijst met losse opties lekker compact. Een schuifdak is vanaf de Luxury Line beschikbaar voor €1.450, een panoramadak kan vanaf de Executive Line voor €1.950 worden toegevoegd en metallic lak staat bij alle versies voor €1.295 te boek.

Bij de facelift kreeg de Lexus RX onder meer een nieuwe voorbumper en andere koplampunits aangemeten. Daarnaast zijn er wat aanpassingen aan het onderstel en noteerden we kleine uitrustingsverschillen en een strakgetrokken interieur. Dat maakt onder meer kennis met het van nieuwere Lexussen bekende touchpad en de eerder aangehaalde handigheidjes van Android en Apple.