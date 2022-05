Nieuwe Lexus RX klaar voor debuut

Met de eerste generatie RX had Lexus een waar succesnummer in handen. De luxueuze SUV ging als warme broodjes over met name de Amerikaanse toonbank en vond in 2003 vervanging in een nieuw model dat voor het eerst ook leverbaar was met hybridetechniek. Inmiddels zijn we al ruim op weg in 2022 en loopt de huidige vierde generatie RX op zijn laatste benen. Die auto werd in 2015 gelanceerd, kreeg in 2018 een zevenzitsversie en werd in 2019 gefacelift. Zeer binnenkort trekt Lexus het doek van de volledig nieuwe vijfde generatie RX.

Scheutig met informatie is Lexus nog niet, op alle ins- en outs moet je dus nog tot 1 juni wachten. Op een meegestuurde afbeelding zien we een deel van het front. De nieuwe RX krijgt minder platte koplampen dan het uitgaande model en de bekende Spindle Grille is op het nieuwe model hoger en net even strakker vormgegeven. De concave lijnen zijn er namelijk uit. Hoewel Lexus nu niet meer van de nieuwe RX laat zien, weten we stiekem al goed hoe de auto wordt vormgegeven. Eerder gaf Lexus namelijk een de beelden van een hele reeks vooruitblikken op nieuwe modellen vrij. Op één van de afbeeldingen stond op de achtergrond in het donker een SUV die zeer waarschijnlijk de nieuwe RX is (foto 2). De SUV houdt in ieder geval vast aan de opvallende knik in de schouderlijn nabij de C-stijl en krijgt weer een eigenwijs vormgegeven D-stijl.

Onderhuids verwachten we het GA-K-platform tegen te komen, een basis die je ook onder auto's als de Toyota Camry, RAV4 en Lexus ES vindt, al is het in theorie mogelijk dat ook de GA-L-basis - bekend van auto's als de Lexus LS, LC en Toyota Mirai - een plekje krijgt onder de RX. Reken naast op hybride aandrijflijnen overigens ook op een of meerdere plug-in hybride aandrijflijnen. Nog even geduld, op 1 juni hebben we alle details!