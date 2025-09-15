Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Vernieuwde Kia Stonic nog dit jaar in Nederland

Bekende line-up

2
Kia Stonic
Kia StonicKia StonicKia StonicKia StonicKia StonicKia StonicKia StonicKia StonicKia StonicKia StonicKia Stonic
Lars Krijgsman

De zowel vanbinnen als vanbuiten grondig vernieuwde Kia Stonic komt nog dit jaar naar Nederland. Dat is goed nieuws voor wie geen elektrische Kia wil, maar die wel gecharmeerd is van het nieuwe Kia-design.

De Kia Stonic is inmiddels acht jaar oud, maar de Koreanen vinden het nog lang niet tijd voor een generatiewissel. Een volledig nieuwe Kia Stonic komt er voorlopig niet, een grondig vernieuwde versie wel. Eerder deze maand stelde Kia de vanbinnen en vanbuiten hardhandig opgefriste Stonic aan de wereld voor. Naar Nederland komt de vernieuwde versie ook, zo kunnen we je vandaag vertellen.

Prijzen voor de vernieuwde Kia Stonic zijn er nog niet, die volgen in aanloop naar de marktintroductie in december dit jaar. Net als de pre-faceliftversie komt ook de nieuwste variant alleen als mild-hybride onze kant op. De mild-hybride Kia's Stonic hebben een 116 pk sterke 1.0 T-GDI benzinemotor die aan een handgeschakelde zesbak of zeventraps automaat met dubbele koppeling is geknoopt.

Kia Stonic

De vernieuwde Kia Stonic lijkt volledig nieuw, maar is dat niet.

Benieuwd naar hoe de vernieuwde Kia Stonic verschilt van de Stonic zoals je die tot op heden kende? Pak dan vooral nog even ons eerdere artikel erbij. In een notendop: de compacte cross-over heeft een totaal nieuwe voor- en achterzijde gekregen en is daarmee helemaal in lijn gebracht met de jongere écht nieuwe modellen van het merk. Ook het interieur van de Kia Stonic ging vrijwel volledig op de schop.

Sinds 2017 zijn er in Nederland ruim 19.000 exemplaren van de Stonic geleverd. Daarvan werden er vorig jaar nog 2.641 stuks op kenteken gezet. 2024 was daarmee na 2019 (3.115 stuks) het beste Nederlandse jaar voor de Stonic. Niet gek, voor een acht jaar oud model.

2 Bekijk reacties
Kia Kia Stonic

PRIVATE LEASE Kia Stonic

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Kia Stonic 1.2 MPi ComfortPlusLine Navigator Navi , camera , trekhaak , climate , cruise , tel , parkeersensor , Apple Carplay/Android Auto , lm velgen .

Kia Stonic 1.2 MPi ComfortPlusLine Navigator Navi , camera , trekhaak , climate , cruise , tel , parkeersensor , Apple Carplay/Android Auto , lm velgen .

  • 2018
  • 82.243 km
€ 13.735
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV DynamicLine

Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV DynamicLine

  • 2022
  • 21.233 km
€ 17.985
Kia Stonic 1.0 T-GDi 100pk DynamicLine

Kia Stonic 1.0 T-GDi 100pk DynamicLine

  • 2020
  • 10.391 km
€ 16.940

Lees ook

Nieuws
Kia Stonic

Kia Stonic: zo grondig gefacelift dat hij helemaal nieuw lijkt

Koopgids
compacte SUV Crossover

Dit zijn de vijf beste compacte SUV & Crossover occasions tot € 15.000

Op Zoek Naar
Citroen C4 Cactus occasion

Compacte en zuinige cross-over gezocht: dit koop je voor €15.000

Nieuws
Kia Stonic

Kia Stonic verliest sterkste motorversie en wordt duurder

Autotest
Hyundai Bayon vs. Kia Stonic

Hyundai Bayon vs. Kia Stonic - Vergelijkende Test

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.