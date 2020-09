Vernieuwde Honda Odyssey in beeld

Honda staat op het punt om de vernieuwde en vooral voor de Japanse en Aziatische markt bestemde versie van de Odyssey te presenteren. De huidige generatie van de grote MPV staat sinds 2013 op de prijslijsten en krijgt in ieder geval een herziene voorkant én een gemoderniseerde bilpartij aangemeten. Het front van de gewijzigde Odyssey was eerder al te zien en nu is er ook een afbeelding van de achterzijde beschikbaar.

De ruim 4,8 meter lange Odyssey krijgt een front waar andere koplampen, een bredere grille en een nieuwe voorbumper de aanblik bepalen. Ook aan de achterzijde wordt de Odyssey strakgetrokken. De MPV krijgt nieuwe achterlichten, die richting de zijkanten niet meer zo sterk oplopen als de huidige exemplaren. De verlichtingsunits zijn voortaan meer horizontaal georiënteerd en hebben daarbij een bijna BMW-achtige signatuur gekregen. Een over de gehele breedte van het achterste lopende chroomstrip, die doorloopt in de achterlichten, verbindt de lichtunits hier met elkaar. Honda geeft de Odyssey tevens een aangepaste achterbumper, al zijn de verschillen met het huidige exemplaar niet wereldschokkend. De huidige versie van de Odyssey is op de foto's 5 en 6 te zien.

De Odyssey is ook vanbinnen opgefrist. Zo krijgt -ie een herzien dashboard, compleet met gewijzigde uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem, een digitaal instrumentarium en een nieuw stuurwiel. Verder zijn de schuifdeuren nu te openen door je hand over een sensor te bewegen. Binnenkort maakt Honda meer bekend over de naaste concurrent van MPV's als de Kia Carnival/Sedona, Nissan Serena en Toyota Alphard/Vellfire.

Nederland

De Odyssey komt niet naar Nederland, al is een verre voorvader van de MPV hier geen vreemde. Tussen 1994 en 1998 leverde Honda immers de Shuttle in Europa, die elders in de wereld reeds als Odyssey door het leven ging. Na het verdwijnen van die eerste generatie van het model, splitste de het model zich op in een lijn voor de Amerikaanse markt, en eentje voor de internationale automarkt. In maart dit jaar werd de Amerikaanse variant gefacelift en nu laat Honda zien hoe de bijgewerkte internationale variant wordt vormgegeven.