Honda Odyssey spoedig onder het mes

Honda voert op de internationale automarkt twee modellijnen die als 'Odyssey' worden aangeduid, maar dat is niet altijd het geval geweest. Ten tijde van de eerste generatie Odyssey, een auto die in ons land tussen 1994 en 1998 als Honda Shuttle werd verkocht, was er slechts één modellijn met die naam. Hierna vertakte de Odyssey-stamboom zich in een lijn voor de Japanse thuismarkt en een voor de Noord-Amerikaanse markt. De Noord-Amerikaanse Odyssey werd in 2017 aan een vijfde generatie geholpen. Dit model staat nu aan de vooravond van een facelift.

De op deze foto's zichtbare Odyssey draagt camouflagemateriaal op zowel de voor- als achterkant. Reken op de komst van een nieuwe grille, aangepaste verlichting en kleine optische wijzigingen, onder meer aan de vorm van de bumpers. Het huidige model is leverbaar met één krachtbron en het lijkt er sterk op dat die 3,5-liter V6, gekoppeld aan een tientraps automaat, de overstap naar deze gefacelifte Odyssey overleeft.

Hoewel cross-overs en SUV's ook in Noord-Amerika klanten wegsnoepen van onder andere sedans en traditionele MPV's, is het MPV-segment in Noord-Amerika nog in leven. Vorig jaar verkocht Honda er ruim 105.000 exemplaren van de Odyssey. Daarmee neemt 'ie een tweede plaats in achter de Dodge Grand Caravan (152.000), maar blijft 'ie de Kia Sedona en Toyota Sienna voor.