Vernieuwde Ford Focus: alle prijzen

Ford maakt de prijzen van de vernieuwde Ford Focus bekend. De strakgetrokken C-segmenter is over het geheel genomen duurder geworden dan de Focus van voor de facelift, maar zijn vanafprijs blijft desondanks onder de 30 mille.

Over alle vernieuwingen aan de Ford Focus deden we eerder al uitgebreid verslag. De Focus kreeg onder meer een nieuw front met een gewijzigde grille en standaard led-koplampen aangemeten. Ook het bumperwerk is nieuw, waarbij nog weer verschil zit tussen de reguliere modellen, de avontuurlijke Active en de sportieve ST. In het interieur neemt een 13,2-inch touchscreen voor het SYNC4-multimediasysteem een dominante plek bovenop het dashboard in. Als je kiest voor dat grote scherm - standaard vanaf de Titanium - dan schitteren de fysieke knoppen voor de radio door afwezigheid. Afgezien daarvan is het interieur van de Focus redelijk bij het oude gebleven.

Ford levert de nieuwe Focus in vijf uitvoeringen: Connected, Titanium, ST-Line, Active en ST-X. De Connected is de instapper en standaard onder meer voorzien van een 8-inch touchscreen met Sync 2.5, ledkoplampen, parkeersensoren rondom, cruisecontrol en een autonoom remsysteem. Als Connected is de Focus hatchback leverbaar vanaf €28.240 met de 100 pk sterke 1.0 EcoBoost en handgeschakelde zesbak of vanaf €32.040 als je kiest voor de 120 pk sterke 1.5 EcoBlue dieselmotor. De vanafprijs van de Focus ligt daarmee €1.255 hoger dan van het uitgaande model, die als Trend Edition-Business met dezelfde benzinemotor voor €26.985 in de prijslijst stond. De Wagon heeft een meerprijs van €1.250.

De keuze is reuze

Boven de Connected staat de Titanium, die standaard geleverd wordt in combinatie met de 125 pk sterke 1.0 EcoBoost Hybrid. Let wel: het gaat hier om een mild-hybride krachtbron. De Titanium staat vanaf €30.750 in de prijslijst als hatchback met handgeschakelde zesbak. Bij de standaarduitrusting van de Titanium zijn onder meer het 13.2-inch touchscreen met Sync 4, automatische airco, elektrisch inklapbare buitenspiegels, 16-inch lichtmetalen wielen en led-achterlichten bij de standaarduitrusting inbegrepen. Liever een sportievere look? Dan is er de ST-Line, die 17-inch lichtmetalen wielen, ST-line bumpers en interieurdetails en een 10 mm verlaagd sportonderstel toevoegt aan de uitrusting van de Titanium. Aan de andere kant van het spectrum staat de meer avontuurlijke Active, die voor en achter met respectievelijk 30 en 34 mm verhoogd is en ruigere offroadbumpers heeft.

Aan de top staat de ST-X, die alleen is voorbehouden aan de 280 pk sterke Focus ST. De topversie is leverbaar vanaf €56.595 (€57.845 voor de Wagon) en staat vooralsnog alleen nog maar met handgeschakelde zesbak op de prijslijst. Ten opzichte van het vorige model steeg de vanafprijs van de ST met €3.055.

Aan de bovenstaande varianten kunnen, met uitzondering van de Connected, nog twee extra uitvoeringen worden gekoppeld: de X en Vignale. Vignale was eerder een apart uitrustingsniveau, maar die naam is nu dus gereduceerd tot een pakket. Kies je voor de X, dan krijg je bovenop de gekozen basisuitvoering nog onder meer het 12,3-inch digitale instrumentarium, een achteruitrijcamera, sfeerverlichting, een draadloze lader voor de telefoon en keyless entry. De Vignale voegt daar dan nog weer speciale instaplijsten, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en het winterpakket met verwarmbare voorstoelen, stuurverwarming en een verwarmbare voorruit aan toe. De meerprijs van de X achter de gekozen uitvoering bedraagt €1.150, de Vignale kost €3.250 extra.