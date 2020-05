Vernieuwde BMW 5-serie opgedoken

Onlangs doken via Chinese media de eerste afbeeldingen van de gefacelifte 5-serie op en ook de nieuwe set foto's van de vernieuwde BMW zijn via Chinese kanalen tot ons gekomen. Bij de vorige set gelekte afbeeldingen hielden we nog een slag om de arm of het de échte auto betrof of dat we te maken hadden met een digitale set tekeningen. Het nieuwe tweetal foto's van een 'in het echt' gekiekt exemplaar bewijst dat we ook toen de gefacelifte 5-serie voor ons hadden.

Deze in China opgedoken vernieuwde 5-serie is een als plug-in hybride 530e uitgevoerde L, de variant met een verlengde wielbasis. In China biedt BMW de 5-serie alleen in uitgerekte vorm aan. De sedan op deze foto's is dan ook ruim 13 centimeter langer dan het exemplaar dat je in Europa kopen kunt. Het formaatverschil doet echter niets af aan de nieuwigheden die op dit model te zien zijn. De 5-serie krijgt nieuwe kijkers met een aangepaste indeling en ook de achterlichten worden vernieuwd. Ook zijn de bumpers op dit exemplaar anders dan die van de huidige 5-serie. Afhankelijk van de gekozen uitvoering zal het bumperwerk overigens afwijken van de hier getoonde exemplaren. Deze 5,1 meter lange 5-serie komt in zijn verlengde hoedanigheid overigens niet naar Europa.