Vernieuwde Bentley Bentayga duikt op in Nederland

Dat er een facelift voor de Bentley Bentayga op komst is was al even bekend. Nieuw is dat de auto zich al in Nederland heeft laten zien, kennelijk een gewilde plek van Bentley-testrijders.

Onopvallend door het verkeer gaan is in om het even welke Bentley al een hele klus. Dat is een probleem voor de testrijders, die natuurlijk zo min mogelijk in de kijker willen lopen. Het moet gezegd: zo in het zwart en zonder verchroomde opsmuk is deze Bentayga bij een snelle blik niet eens zo bijzonder. Kijk beter, en het wordt duidelijk dat er wel degelijk wat raars aan de hand is. Neus en kont lijken intact, maar zijn stiekem verborgen onder een dikke laag kunststof. De daarop getekende lichtunits lijken op wat Bentley nu op productie-Bentayga’s monteert, maar kunnen in theorie dus prima nieuw getekende exemplaren verbergen.

Dat alles wisten we echter al, want de aangescherpte Bentayga is al eens gespot. In november liet de auto zich zien op een plek waar we zoiets wel verwachten: in de sneeuw, tijdens de wintertests. De A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht is wat minder voor de hand liggend, maar dat is wel precies waar we dit exemplaar tegen het lijf liepen. Het is niet voor het eerst dat een nog te onthullen Bentley zich in ons land laat zien, want in 2016 maakten we op deze manier al kennis met de vernieuwde Mulsanne. Wie de komende dagen op pad gaat doet er goed aan om iedere grote, zwarte SUV even goed te bekijken.

Overigens kunnen we ons voorstellen dat deze facelift voor je gevoel erg snel komt. Bentleys eerste serieproductie-SUV lijkt er nog maar net te zijn, maar is stiekem alweer vier jaar onder ons. In dat kader is het niet zo vreemd dat Bentley de auto wat wil moderniseren, waarbij het uiteraard niet gezegd is dat men daarbij rigoureus te werk zal gaan.