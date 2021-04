Audi geeft zijn vlaggenschip binnenkort een facelift. De vernieuwde Audi A8 is al eerder in camouflagekostuum opgedoken, maar niet eerder zagen we de vernieuwde A8 in deze wel héél lange vorm. Het heeft er alle schijn van dat Audi met deze extra lange versie zijn pijlen richt op auto's als de Mercedes-Maybach S-klasse.

De in 2017 op de markt gebrachte vierde generatie Audi A8 krijgt binnenkort een facelift. Audi's vernieuwde topsedan krijgt een herzien front met daarin onder nieuwe koplampen. Hoewel Audi de boel nog heeft afgeplakt met een psychedelisch aandoend printje, is de vorm van die nieuwe kijkers al zichtbaar. De A8 krijgt koplampen met een uitlopertje aan de onderkant en daarmee zijn de units meer in lijn met die van jongere modellen als de Q8 en A3. Ook aan de achterlichten wordt gesleuteld, al lijkt Audi hier slechts de indeling van de ledachterlichten aan te passen. De ledstrip die over de gehele breedte van de A8-kont loopt, wordt voortaan op meerdere plekken onderbroken en ook de reguliere lichtunits zelf hebben een gesegmenteerde indeling zoals we dat inmiddels van meer Audi's kennen.

Audi levert de A8 momenteel in twee lengtematen. De 5,17 meter lange reguliere variant met een wielbasis van 3 meter heeft de langere A8 L naast zich. Die A8 L strekt zich uit over een afstand van 5,3 meter waarvan zich 3,13 meter tussen de voor- en achteras bevindt. De ingepakte Audi A8 op deze foto's lijkt nog een stuk langer dan die A8 L. Het achterportier van dit ingepakte testexemplaar lijkt immers veel groter. Het is goed mogelijk dat Audi het leveringsgamma van de A8 bij de facelift van het model uitbreidt met een versie waarmee het merk zijn tanden tracht te zetten in de Maybach-versie van de nieuwe S-klasse. Die Mercedes-Maybach S-klasse is een extra opulente versie van de S-klasse die met z'n lengte van 5,47 meter nog eens 18 centimeter langer dan de S-klasse Lang, de wielbasis van de Maybach S-klasse is met 3,4 meter eveneens 18 centimeter langer dan die van de S-klasse Lang.

Al enige tijd gaan er geruchten rond dat Audi de naam Horch terugbrengt. Horch werd in 1904 opgericht en de merknaam Audi vloeide daar in de jaren 20 van de vorige eeuw min of meer uit voort. Horch-stamvader August Horch verloor de rechten op het gebruik van zijn eigen naam en vertaalde die vervolgens in het Latijn naar 'Audi'. In 1928 werden Audi en Horch samen met DKW en Wanderer samengevoegd onder de noemer Auto Union. Nadat Auto Union in het bezit kwam van Volkswagen ging uitgerekend Daimler-Benz er met de aanduiding Horch vandoor. Sinds de jaren 80 is Horch weer in handen van Audi. Later dit jaar meer!