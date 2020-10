Verlies voor Hyundai in derde kwartaal

Op zichzelf was het derde kwartaal van 2020 voor Hyundai een goede periode. In de maanden juli, augustus en september wisten de Zuid-Koreanen een omzet binnen te harken van 27,6 biljoen won, ofwel zo’n € 20,7 miljard. Dat is 2,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt Reuters, terwijl de wereld op zijn zachtst gezegd veranderd is.

In plaats van winst, die onder andere omstandigheden volgens analisten op dik € 898 miljoen zou uitkomen, moet Hyundai het doen met een verlies van omgerekend € 251,6 miljoen. Het merk zou dik € 1,5 miljard hebben gespendeerd aan het oplossen van motorproblemen die tot brand of stilvallen kunnen leiden. In een verklaring laat Hyundai weten dat de gemaakte kosten inderdaad verband houden met het oplossen van motor-gerelateerde problemen. Daarbij onderstreept het merk dat het ook zijn uiterste best doet om de veiligheid van klanten te waarborgen en dit soort ellende in de toekomst te voorkomen.

In Nederland is de enige brand-gerelateerde terugroepactie van Hyundai die recent in het nieuws kwam overigens van toepassing op een elektrisch model. De Kona Electric moet terug naar de dealer. Dat heeft vooral in ons land grote gevolgen, want hier rijdt grofweg 30 procent van de Kona’s Electric rond.

Overigens viel het verlies volgens Reuters wel weer lager uit dan verwacht. Onverwacht goede verkopen in onder meer de Verenigde Staten worden genoemd als belangrijke oorzaak.

De Hyundai Motor Company betreft in principe alleen het merk Hyundai. Kia is voor een belangrijk deel in handen van dit bedrijf, maar samen vormen de twee de Hyundai Motor Group. Luxemerk Genesis en het nieuwe EV-merk Ioniq zijn wel volledig in handen van Hyundai.