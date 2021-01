Verkoop Lamborghini licht geraakt in 2020

Lamborghini heeft in 2020 wereldwijd 7.430 auto's verkocht. Ten opzichte van 2019 is dat een daling van 9 procent. Met name in de tweede helft van het jaar heeft Lamborghini naar eigen zeggen de schade in kunnen halen.

Aangezien 2019 nog een recordjaar was voor het supercarmerk uit het Italiaanse Sant'Agata Bolognese met 8.205 verkochte auto's, zijn de verkoopaantallen van 2020 niet heel slecht te noemen. In de lente sloot men de fabriek namelijk nog voor 70 dagen wegens de uitbraak van het coronavirus in Italië. In de tweede helft van het jaar heeft Lamborghini de achterstand in weten te halen. Opvallend genoeg zag het merk de Duitse verkoop groeien met 8 procent naar 607 auto's. De grootste markt voor Lamborghini is Amerika met 2.224 afgeleverde auto's. In Nederland wist Lamborghini het afgelopen jaar 35 auto's te slijten. Het merk meldt verder dat het orderportfolio voor 2021 al voor de helft vol zit.

De Urus is met 4.391 verkochte exemplaren wederom een verkooptopper voor Lamborghini. Bij de Huracán nam het verkooptotaal met 3 procent toe tot 2.193 auto's. De Aventador bleek het afgelopen jaar iets minder in trek: de verkoop daalde van 1.104 auto's in 2019 tot 846 auto's in 2020. Dit jaar behaalden de Urus en de Aventador allebei overigens de mijlpaal van 10.000 geproduceerde auto's. Qua modellen timmerde Lamborghini in 2020 eveneens aan de weg: de Huracán EVO RWD kwam op de markt en daarnaast onthulde het merk de Sián, die als eerste Lamborghini een hybride aandrijflijn heeft. Verder passeerden de Essenza SCV12, Huracán STO en de one-off SC20 de revue. Behoorlijk wat vuurwerk dus!