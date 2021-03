Verkoop elektrische bestelauto's stijgt sterk

De verkoop van elektrische bestelauto's nam in februari met 180 procent toe ten opzichte van dezelfde maand in 2020, blijkt uit cijfers van VWE Automotive. Daaruit blijkt verder dat het Chinese SAIC met kop en schouders boven de rest van de top 10 uitsteekt.

Eind 2020 nam de verkoop van elektrische bestelauto's al een vlucht, mede dankzij het stijgende aantal online aankopen door de coronamaatregelen. Zo zijn er in november en december volgens VWE evenveel elektrische bestelauto's verkocht als in de eerste drie kwartalen van dat jaar. November is tot op heden een recordmaand met 376 verkochte exemplaren. In februari steeg de verkoop met 180 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat de verkoop van elektrische bestelauto's zo hard stijgt, komt tevens doordat het aanbod zienderogen toeneemt. Stellantis heeft de Peugeot e-Expert, Opel Vivaro-e en Citroën ë-Jumpy in het gamma. Toyota heeft de Proace Electric met Stellantis-aandrijflijn en Mercedes-Benz kwam vorig jaar met de eVito op de markt.

De aanvoerder van de top 10 van de eerste twee maanden van dit jaar is echter geen Europese fabrikant. Dat is namelijk SAIC met de elektrische Maxus, waarvan in de eerdergenoemde periode 82 exemplaren zijn verkocht. Op de tweede plaats komt de Nissan e-NV200, de enige daler in het lijstje. Vermoedelijk komt dit doordat de andere fabrikanten marktaandeel hebben weggesnoept van Nissan. Vorig jaar was de e-NV200 namelijk een van de weinige elektrische bestelauto's die er te koop waren. De Renault Kangoo Z.E. sluit het erepodium af met 35 verkochte exemplaren, 11 stuks meer dan in 2020. Verder valt de negende plaats voor de Goupil G4 op, het elektrische bestelautootje dat hier met name bekend is van de bezorgdienst Picnic.

Naar verwachting gaat het aantal elektrische bestelauto's op de Nederlandse wegen dit jaar nog verder groeien, want vanaf 15 maart komt een nieuwe aanschafsubsidie beschikbaar: de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's. Daarmee kunnen bedrijven tot € 5.000 per bedrijfsauto vergoed krijgen, waarbij de netto catalogusprijs wel minimaal € 20.000 moet bedragen. De overheid trekt daarvoor in 2021 een totaalbedrag van € 22 miljoen uit.