Verkoop bedrijfsauto's gestegen in 2021

De verkoop van lichte en zware bedrijfsauto's zat het afgelopen jaar in de lift. Dat melden brancheorganisaties Bovag en de Rai Vereniging. Daarbinnen nam met name het aantal registraties van elektrische bestelauto's fors toe, mede dankzij de aanschafsubsidie die in 2021 werd geïntroduceerd.

Van het verkooptotaal in 2021 zijn de lichte bedrijfsauto's de grote winnaar. Het aantal geregistreerde nieuwe bestelauto's steeg ten opzichte van 2020 namelijk met 13,3 procent tot 68.443 exemplaren. Bij de zware bedrijfsauto's steeg dat aantal met 8,2 procent tot 12.082 exemplaren. De branche stelt dat deze cijfers nog hoger hadden kunnen liggen als het chiptekort geen roet in het eten had gegooid. Ook zou de wereldwijde verstoring van de logistiek door de coronapandemie daar een steentje aan bijdragen.

Een grote verkoopstijging is te zien bij de elektrische bestelauto's. In 2021 werden er 3.177 nieuwe emissievrije bestelauto's op kenteken gezet, waar dat aantal in 2020 nog 1.680 exemplaren bedroeg. Dat is een stijging van maar liefst 89,1 procent. Deze sterke toename is volgens de branche te danken aan de in het afgelopen jaar geïntroduceerde aanschafsubsidie op elektrische bestelauto's waar ondernemers gebruik van konden maken. Ondernemers kregen dan een vergoeding van €5.000 als ze een dergelijke bestelauto kochten. Desondanks valt er nog wel wat te winnen, want op het totaal bezien nemen emissievrije bestelauto's slechts 4,6 procent van de verkooptaart in beslag. De bestverkochte elektrische bestelauto van 2021 is de Toyota Proace Electric, waarvan volgens Toyota 797 exemplaren de showroom uit rolden.

Bij de emissievrije vrachtauto's liep het veel minder storm. In 2021 werden in totaal 219 elektrische trucks en 45 vrachtauto's op waterstof geregistreerd. In 2020 waren dat in totaal nog 487 exemplaren. Volgens de Bovag komt deze daling omdat ondernemers wachten op een aankoopsubsidie voor deze trucks.