Venucia V-Online: focus op hip

Venucia is een merk van de joint-venture die Nissan en de Chinese fabrikant Dongfeng met elkaar in China hebben: Dongfeng Nissan. Het in 2010 opgezette samenwerkingsverband heeft een hele reeks modellen waarvan een deel direct is gerelateerd aan auto's van de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie. Zo is de voorheen op de Nissan Leaf gebaseerde e30 niets meer dan een Dacia Spring/Renault K-Ze met Venucia-beeldmerken en is de T70 een op de eerste generatie Qashqai gebaseerde SUV. Venucia laat nu de eerste beelden zien van de V-Online, een nieuwe middelgrote SUV.

De V-Online is een 4,56 meter lange SUV met designelementen die linea recta afkomstig lijken uit een ton met voor alle merken beschikbare onderdelen. We zien platte ledverlichting, een grote gapende muil met daar optisch in verwerkt de led-dagrijverlichting, platte achterlichten en een met scherpe vouwen doorspekte koets met een aflopende daklijn. Met de V-Online zal Venucia de Chinese consument niet tegen de haren instrijken. De V-Online is een maatje kleiner dan de eind 2019 gepresenteerde Xing/Star en wordt dan ook een plekje onder die SUV op Venucia's statusladder gepositioneerd.

De V-Online dankt zijn naam aan Venucia's V-Link multimediasysteem, een stuk hard- en software dat uitgebreide online functionaliteiten heeft. De auto kan over-the-air updates ontvangen. De V-Online krijgt een zo'n 190 pk en 260 Nm sterke geblazen 1.5 benzinemotor, een machine die altijd aan een zeventraps automaat is geknoopt. Dat lijkt ook de enige aandrijflijn te worden. Officieel beeldmateriaal van het interieur van de V-Online is helaas niet voorhanden.

Naar Europa komt de auto - je verwacht het niet- niet. Andere actuele modellen van Venucia zijn, naast de genoemde e30 en T70, de D60, de T60 en de T90.