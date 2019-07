De Tweeling: Nissan Leaf - Venucia e30

In China belanden meer dan eens auto's onder het kopieerapparaat. De auto op deze foto's is echter geen slecht gekloonde poging. We heten welkom: de Venucia e30.

Eerder dit jaar presenteerde het Chinese Venucia een tweede generatie van de e30. Hoewel Venucia enigszins zijn best heeft gedaan om dat elektrische kleintje een eigen smoeltje te geven, is het overduidelijk welke auto aan de basis staat. Inderdaad, de dit jaar gepresenteerde e30 is niets meer dan een ver-Venucia-de variant van de Renault K-EV. We schreven eerder overigens 'nieuwe generatie', want inderdaad: er was een voorganger van!

Die eerste e30 werd in 2012 gepresenteerd tijdens de Guanzhou International Motor Show. De auto op de foto's laat geen twijfel bestaan over het origineel. Inderdaad, de eerste generatie Venucia e30 was niets anders dan een Nissan Leaf met aangepaste logo's, zilverkleurige afwerking op de neus en aangepaste bumpers. Op technisch vlak was de eerste e30 gewoon een Nissan Leaf en dat betekent dat Venucia in 2012 opeens zijn eerste EV in zijn showrooms had staan.

Heeft Venucia dan gewoon Nissans Leaf ingekocht en zelf verkocht? Nee. Venucia is een dochterbedrijf van het gigantische Dongfeng Motor. Het merk werd door Nissan en zijn joint-venture partner Dongfeng uit de grond gestampt om speciaal voor de Chinese markt bestemde modellen te ontwikkelen en te verkopen. De Venucia e30 werd aanvankelijk als experiment ingezet in vijftien Chinese steden. De échte serieproductie startte pas eind 2014.

De e30 is absoluut niet de eerste Nissan-met-andere-beeldmerken van Venucia. Zo zijn onder andere de Micra en de X-Trail overgoten met een opvallende Venucia-saus. Daarover lees je later in deze rubriek ongetwijfeld meer!