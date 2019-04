Venucia D60 EV gepresenteerd

Venucia is een merk dat in China door de merken Nissan en Dongfeng wordt gevoerd en voortkomt uit een joint-venture tussen die twee producenten. We maken nu kennis met de elektrische versie van de in 2017 in China gepresenteerde D60. De D60 is een 4,76 meter lange sedan met een wielbasis van 2,7 meter. Onderhuids is de D60 echter gewoon een Nissan Sylphy, een sedan die in onder andere de Verenigde Staten 'Sentra' heet, maar dan met een andere koets. Van de Sylphy levert Nissan een volledig elektrische versie en nu is er ook van de op de Sylphy gebaseerde Venucia D60 een stekkervariant.

Exacte specificaties geeft Venucia nog niet vrij, maar het is aannemelijk dat die overeenkomen met die van de Sylphy EV. Dat betekent een 38 kWh groot accupakket dat goed is voor een actieradius van zo'n 340 kilometer (NEDC). Op de vooras een 109 pk sterke elektromotor die 254 Nm levert. De topsnelheid van de sedan zou op zo'n 145 kilometer moeten liggen. In China gaat de D60 EV omgerekend nog geen € 22.000 kosten.