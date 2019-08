Veiligheidsautoriteit VS gaat camera-buitenspiegels onderzoeken

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), die in de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid, wil de camera-buitenspiegels zoals Audi die op de E-tron voert nader gaan bekijken. Op dit moment zijn deze ‘spiegels’ niet toegestaan in de VS.

De NHTSA wil de digitale buitenspiegels, die ook in Canada voorlopig niet leverbaar zijn, in concrete tests gaan vergelijken met traditionele exemplaren. De belofte volgt op een verzoek tot zo’n onderzoek dat al in 2014 werd ingediend, meldt Reuters. Een alliantie bestaande uit onder meer General Motors, Volkswagen, Toyota en Tesla vroeg de NHTSA toen al om een spiegel-vervangende achteruitkijk-camera voor personenauto’s te legaliseren, terwijl Daimler AG in 2015 een soortgelijk verzoek deed voor vrachtwagens.

Met het verbod op digitale buitenspiegels is Noord-Amerika een uitzondering in de wereld, want in onder meer Japan en uiteraard Europa is de voorziening gewoon toegestaan. De Audi E-tron is op dit moment de enige in ons land verkrijgbare auto met digitale buitenspiegels, maar internationaal was Lexus Audi nét voor met de ES.

Waar de voorziening in deze gevallen optioneel is, wil Honda de camera’s binnenkort standaard meegegeven aan de elektrische Honda E. De noodzaak voor een wetswijziging begint daarmee steeds groter te worden. Ook Tesla zou zijn buitenspiegels naar verluidt graag achterwege laten. Volgens de Californiërs kan dat met de acht standaard meegeleverde camera’s op de verschillende modellen ook gemakkelijk, maar de Amerikaanse wetgeving vormt vooralsnog een beletsel.