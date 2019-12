Veiligheid spoorwegovergang blijft heikel punt

Het gaat om het ‘Jaarverslag Spoorveiligheid 2018; Veiligheid op de rails’, een 86 pagina tellend rapport over de veiligheid op het spoor, waarbij grote aandacht uitgaat naar de spoorwegovergangen. In 2018 vielen er in totaal 16 dodelijke slachtoffers, 6 zwaargewonden en 11 lichtgewonden bij een ongeval op het spoor. Een ruime meerderheid van deze slachtoffers viel op een overgang, namelijk 14 dodelijke slachtoffers en 3 zwaargewonden. Het vreselijke ongeval in Oss met de sindsdien beruchte Stint, waarbij vier dodelijke slachtoffertjes en twee zwaargewonden vielen, wordt bij deze cijfers uiteraard meegeteld en heeft veel invloed op het totaal.

Trekken we deze slachtoffers echter van het totaal af, dan ligt het gemiddelde van 2018 alsnog flink hoger dan in 2017. Het rapport over 2017 laat namelijk zien dat in dat jaar twaalf dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Hierbij gaat in het precies de helft van de gevallen om een ongeluk bij een overgang. Acht minder dan het totaal een jaar later dus! Een omrekenformule laat zien dat het aantal slachtoffers in 2018 bij spoorwegovergangen het hoogst in vijf jaar was. Volgens de ILT “blijven overwegen dus het grootste punt van zorg”.

Van het aantal suïcides op het spoor - 255 pogingen in 2018, waarvan 194 met dodelijke afloop - vindt 34 procent plaats op een spoorwegovergang. Dat komt neer op 86 incidenten. Het merendeel van de suïcides vond plaats op de vrije baan (50 procent, 128 keer).