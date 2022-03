VDL Nedcar staakt productie voor onbepaalde tijd

Autofabriek VDL Nedcar moet de fabriek vanaf maandag helemaal stilleggen. Door de oorlog in Oekraïne is de levering van kabelbomen onmogelijk geworden. Het is nog niet duidelijk wanneer de productie weer kan worden hervat .

Het stilleggen van de fabriek in Born betekent effectief een verlenging van de productiestop van eind februari. Toen was het chiptekort de boosdoener, maar nu is de oorlog van Oekraïne de oorzaak. BMW, de opdrachtgever van VDL Nedcar, haalt de kabelbomen voor de auto's namelijk uit West-Oekraïne. Die kunnen momenteel echter niet of nauwelijks worden geleverd. BMW moest de productie in München en Dingolfing al staken, ook de Mini-fabriek in Oxford ligt de komende week stil. Bij VDL Nedcar duurt de productiestop mogelijk wat langer. Een woordvoerder gaf aan nog niet te kunnen inschatten hoe lang de fabriek buiten bedrijf blijft.

Momenteel is VDL met verschillende betrokken partijen in gesprek over het stilleggen van de fabriek. Naast het eigen personeel werken ook de nodige uitzendkrachten in de Limburgse autofabriek. BMW is ondertussen naarstig op zoek naar een andere leverancier voor de benodigde spullen. Het is niet de eerste keer dat VDL Nedcar de productielijn noodgedwongen stillegt. Afgelopen september moest de productie ook al tijdelijk worden gestaakt door het chiptekort en een maand eerder verlengde de fabriek de drieweekse zomersluiting met één week.