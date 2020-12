VDL Nedcar schrapt 750 banen door lagere vraag BMW

De 750 arbeidsplaatsen die komen te vervallen bestaan uit 600 uitzendkrachten en 150 medewerkers in eigen dienst. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan NU.nl, na berichtgeving hierover van 1Limburg. VDL Nedcar wil gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen en streeft naar herplaatsing van zoveel mogelijk personeelsleden elders in het bedrijf. Daarnaast gaat de autofabriek een vertrekregeling aanbieden. Na het schrappen van de 750 banen werken er nog ongeveer vierduizend personeelsleden bij de vestiging in Born. Het nieuws is enigszins opvallend, want in oktober stelde VDL Nedcar nog 150 vacatures open vanwege een verhoging in de afname van BMW. Kennelijk komt de autofabrikant daar nu dus weer van terug.

Voor de periode na 2023 is het management druk op zoek naar een nieuwe klant. Topman Paul van Vuuren zegt tegen 1Limburg dat er wel interesse is, vooral vanuit landen buiten Europa. Eind volgend jaar hoopt hij een deal met een nieuwe klant rond te hebben. In voorbereiding daarop wil VDL Nedcar de huidige fabriek alvast gaan uitbreiden. Van Vuuren hoopt dat het provinciebestuur daar binnenkort goedkeuring voor geeft. Volgens hem is dat belangrijk, omdat de uitbreiding het makkelijker maakt om een nieuwe klant aan te trekken. De directeur zei eerder overigens nog dat hij optimistisch gestemd is over de toekomst van de autofabriek. Welke fabrikant uiteindelijk in Nederland auto's laat produceren, zal volgend jaar moeten blijken.