VDL Nedcar schrapt 700 uitzendbanen

Autofabriek VDL Nedcar denkt minder flexibele arbeidskrachten nodig te hebben door de krimpende automarkt. Daarom gaat er een streep door zevenhonderd banen die worden vervuld door uitzendkrachten. De afbouw van flexibel personeel begint in de week van 4 november en is naar verwachting tegen het einde van het jaar afgerond.

VDL Nedcar lichtte het personeel in augustus al in dat er waarschijnlijk banen zouden gaan verdwijnen. De Limburgse autofabriek biedt de ontslagen uitzendkrachten waar mogelijk een baan aan op andere VDL-vestigingen. Na de ingreep blijven er nog zo'n vierhonderd flexwerkers over in de fabriek in Born. Bij VDL Nedcar werken na het schrappen van de arbeidsplaatsen nog ongeveer 4.800 mensen.

Het bedrijf kampt met de gevolgen van schommelingen in de vraag naar auto's. Zo zat de markt afgelopen jaren in de lift. Toen kwamen veel nieuwe medewerkers in dienst bij de autofabriek, waardoor het personeelsbestand op een gegeven moment tot 7.200 man aandikte. Nu valt de vraag naar auto's tegen met de net aangekondigde banenreductie tot gevolg, aldus VDL Nedcar. "Wij betreuren het dat we medewerkers die we zelf hebben opgeleid moeten laten gaan", stelde directeur Paul van Vuuren van de autofabriek.

De markt voor personenauto’s maakt een turbulente tijd door. Verkoopcijfers laten een dalende tendens zien. Dat komt bijvoorbeeld door de aangescherpte emissie-eisen. Ook de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China zet de autosector onder druk, aldus het bedrijf.

Nedcar, dat ooit het levenslicht begon als DAF en waar later onder meer Volvo's, Smarts en Mitsubishi's van de band rolde, bouwt tegenwoordig de Mini Hatchback, Cabrio en Countryman en de BMW X1.