VDL Nedcar gaat productie stilleggen

VDL Nedcar gaat, in navolging van de BMW Group, de werkzaamheden in Born afbouwen. Eind deze week moet als het goed is het werk in de fabriek geheel stil komen te liggen.

BMW maakte eerder vandaag al bekend dat het alle Europese fabrieken sluit wegens de coronacrisis. Hierna was het nog een tijdje onduidelijk welke gevolgen dat zou hebben voor VDL Nedcar, aangezien daar Mini's en de BMW X1 worden gebouwd.

In een verklaring aan onder anderen AutoWeek laat VDL nu weten dat het de werkzaamheden ook stil gaat leggen. "Het coronavirus zorgt voor een tekort aan kritische onderdelen om bij VDL Nedcar MINI’s en de BMW X1 te blijven produceren. Daarom heeft VDL Groep, in navolging van opdrachtgever BMW Group, besloten om de productie tijdelijk gecontroleerd én verantwoord af te bouwen en de productie van de fabriek in Born stil te leggen," aldus de VDL Groep.

Volgens VDL wordt er momenteel gekeken naar verschillende scenario's. Men verwacht dat met ingang van 20 maart, aankomende vrijdag dus, de productie volledig gestopt is. Volgens VDL wordt er samen met de BMW Group gekeken naar de mogelijkheden om per 20 april, exact een maand later dus, de productie te hervatten. Niet geheel onbelangrijk; voor de pakweg 5.000 medewerkers in Born hoopt VDL gebruik te kunnen maken van de gisteren aangekondigde noodmaatregelen van het kabinet. Daarmee moet het personeel in deze periode toch (in ieder geval deels) uit kunnen worden betaald.