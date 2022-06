VDL Nedcar bouwt miljoenste auto voor BMW

Sinds 2014 rollen er in Born bij VDL Nedcar modellen van de BMW Group van de band. Het begon met dochtermerk Mini, waar VDL Nedcar eerst de driedeurs voor bouwde, sinds 2015 ook de Mini Cabrio en in 2016 kwam daar ook de Countryman nog bij. In 2017 kwam tenslotte ook de productie van de BMW X1 in Born terecht. Een steeds uitgebreidere productie dus, waar vandaag een belangrijke mijlpaal mee is bereikt. Een grijze Mini Countryman is namelijk de miljoenste auto die in opdracht van de BMW Group gebouwd is in Born.

Uiteraard is er even bij dit bijzondere moment stilgestaan in de fabriek. Met ruim 4.000 werknemers is het heuglijke moment gevierd en uiteraard is er ook even een foto met de Mini in kwestie gemaakt. “Een miljoen auto’s bouwen voor een premium merk als BMW zegt natuurlijk wel wat over het vakmanschap van onze medewerkers. Sinds de samenwerking met BMW Group is opgestart, acht jaar lang geleden, blinken onze medewerkers in Born uit in kwaliteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid. Deze mijlpaal is een prestatie van formaat én vakmanschap van de bovenste plank waar we met z’n allen terecht trots op mogen zijn,” aldus VDL Nedcar-directeur John van Soerland. Ook de BMW Group laat van zich horen. Frank Bachmann, fabrieksdirecteur in het Duitse Regensburg, verklaart: “De ontwikkeling van VDL Nedcar is indrukwekkend als het gaat om prestaties en betrouwbaarheid en de professionele wijze waarop de fabriek onze auto's bouwt. Dat is iets waar VDL Nedcar en zijn medewerkers trots op mogen zijn.”

De mooie mijlpaal komt wel in onzekere tijden voor VDL Nedcar. Volgend jaar loopt namelijk het productiecontract met de BMW Group af en dan moet er dus een andere opdrachtgever zijn. Er leek in de vorm van Canoo een nieuwe opdrachtgever gevonden, maar dat ging toch niet door. VDL Nedcar zou nu nog altijd met Rivian in gesprek zijn over productie van diens elektrische pick-ups en SUV's. Er is nog geen witte rook in Born, wel werd onlangs bekend dat Rivian in Waalwijk een distributiecentrum opent. Wie weet is dat al een klein teken dat er rond Rivian meer gaat gebeuren in Nederland.