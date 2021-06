'Vauxhall-fabriek in Ellesmere Port heeft toekomst'

Vauxhall bouwt er al sinds de jaren 60 auto's, maar er hangen donkere wolken boven de fabriek in het Britse Ellesmere Port. De lucht lijkt nu echter weer wat te klaren, want Stellantis zou er een bestemming voor hebben gevonden.

De Vauxhall-fabriek in Ellesmere Port is al bijna 60 jaar in bedrijf en ooit begon het er met de Vauxhall Viva. Uiteindelijk ging begin jaren 80 de Vauxhall Astra (bij ons bekend als de Opel Kadett D) er in productie en tot op de dag van vandaag bouwt de Britse tegenhanger van Opel er de Astra. Moederbedrijf Stellantis is echter aardig aan het schuiven met productielocaties. De volgende Opel Astra rolt in ieder geval niet meer in het Poolse Gliwice maar in het Duitse Rüsselsheim van de band. Ook bij Ellesmere werden grote vraagtekens gezet, niet in de laatste plaats vanwege de Brexit. Nu heeft Automotive News van ingewijden begrepen dat Stellantis er toch productie heeft gepland.

Eerder gaf Stellantis-CEO Carlos Tavares al aan dat de gesprekken tussen het concern en de Britse overheid 'voortvarend' verliepen. Stellantis wilde financiële steun zien van de Britten om de productie daar voort te zetten. Waarschijnlijk is er nu dus een werkbare situatie beklonken. Het is alleen nog alles behalve zeker dat het nog steeds de Astra is waar Ellesmere zich op toe mag spitsen. Er zijn geruchten dat Ellesmere 'een elektrisch busje' zal gaan bouwen, ongetwijfeld zou dat dan de Vauxhall Vivaro-e zijn. Met de onthulling van de nieuwe Vauxhall en Opel Astra, die komende maand plaatsvindt, wordt er mogelijk meer duidelijk.