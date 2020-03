Vauxhall Astra-productie nog steeds onzeker wegens Brexit

PSA Groupe, moederbedrijf van onder andere Vauxhall en Opel, neemt pas eind dit jaar een beslissing over de continuïteit bij zijn Britse fabriek, waar de Vauxhall Astra wordt gebouwd. Dan moet er ook meer duidelijk zijn over de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen.

Het gaat om de fabriek bij Ellesmere Port in Noordwest-Engeland, waar PSA modellen maakt voor Vauxhall. Eerder werd deze locatie nog aangewezen als plek waar, net als de vorige generaties, mogelijk ook de nieuwe generatie van de Astra zal worden gemaakt. Met het Britse vertrek uit de Europese Unie en de onderhandelingen over een nieuwe handelsrelatie is het echter de vraag hoe bedrijven in de toekomst handel kunnen drijven over de Britse grens.

"De beslissing zal niet worden genomen voordat we een duidelijk beeld hebben van de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de Britse overheid en de Europese Unie", zei topman Carlos Tavares dinsdag tegen journalisten. Hij voegde eraan toe dat er waarschijnlijk geen antwoord komt voor medio dit jaar of eind 2020. Eerder liet Tavares al weten dat de nieuwe Astra waarschijnlijk later dan gepland wordt geïntroduceerd vanwege deze onzekerheden. Mocht PSA besluiten om de Astra niet langer in Ellesmere te bouwen, dan moet het op zoek naar een vervangende locatie. Rüsselsheim, waar de Opel-versie van de Astra voortaan wordt gebouwd, kan de Vauxhall-productie er niet bij hebben. Dat neemt de Astra-productie al over van de fabriek in het Poolse Gliwice.