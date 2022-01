Vanafprijs Mercedes-Benz EQS duikt onder de ton

De 292 pk sterke EQS 350 staat namelijk in de prijslijst vanaf €91.303. Dat is maar liefst €30.129 goedkoper dan de EQS 450+ Luxury Line, die vanaf €121.432 op de prijslijst staat. Heel karig zit je er in de EQS 350 overigens niet bij. De WLTP-actieradius ligt tussen de 529 en 624 kilometer, de sprint naar de 100 km/h is geklaard in 6,6 seconden en standaard is de instapper, 'Business Line' geheten, onder meer voorzien van actieve achterasbesturing, stoelverwarming, een centraal geplaatst 12,8-inch touchscreen met 12,3-inch bestuurdersdisplay en MBUX-navigatie met augmented reality, waarbij de aanwijzingen met een camerabeeld van de omgeving op het scherm worden geprojecteerd.

Aan de andere kant van de prijslijst staat de Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+, de eerste volledig elektrische serieproductieauto uit Affalterbach. Het topmodel met 658 pk aan elektrospieren is verkrijgbaar vanaf €172.010, waarmee hij exact 13 mille duurder is dan de EQS 580 4Matic AMG Line. Standaard krijg je AMG-specifieke zaken zoals de volledig variabele AMG Performance 4Matic+-vierwielaandrijving en het adaptieve, luchtgeveerde onderstel AMG Ride Control+. Ook beschikt de sportieve EQS standaard over het hyperscreen en Digital Light. Zowel de EQS 350 als de AMG EQS 53 4Matic+ zijn per direct te bestellen.