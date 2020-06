Vakantie geannuleerd? Ga toch kamperen!

Thuis blijven kan natuurlijk heel leuk zijn, maar nog veel leuker is het als je last minute tóch een mooie kampeerreis kunt maken. AutoWeek heeft samen met Bovag een vouwwagen, een caravan én twee campers klaar staan. We kunnen deze zomer dus vier stellen of gezinnen blij maken!

‘Helft Nederlanders niet op vakantie’ kopten de kranten deze maand. Voor menigeen zijn de vakantieplannen, zoals die aan het begin van dit jaar zijn gemaakt, behoorlijk in het water gevallen. Misschien zou je wel met een camper door Canada reizen, gaan duiken in Egypte of op familiebezoek in Australië. Maar helaas, dat zit er deze zomer gewoon niet in. Maar thuis blijven hóeft niet. Wij denken in mogelijkheden – en kamperen hoort daar zeker bij.

AutoWeek en Bovag zien je graag kamperen deze zomervakantie en hebben daarom de handen ineengeslagen om een aantal zomervakanties te redden. Deze zomervakantie (van half juli tot eind augustus) hebben we voor twee weken een Isabella-vouwwagen, een Adria-caravan, een Volkswagen-buscamper en een Carado-camper beschikbaar voor lezers van AutoWeek.

Hoe maak je kans?

Wij willen weten waarom je deze zomer zo graag wilt gaan kamperen. Waar zou je heen willen? Wat wil je doen? En wie gaan er dan met je mee? Wij zoeken het leukste, origineelste of bijzonderste plan en zorgen dan dat je dat kunt uitvoeren in augustus van dit jaar. Aanmelden doe je uiterlijk 5 juli 2020 op autoweek.nl/zomervakantie2020. Daar kun je je idee insturen!

De winnaars hebben trouwens één bijzondere verplichting: na afloop willen we een verslag mét foto’s van hoe het is geweest. Wij willen die vouwwagen, camper of caravan in volle glorie zien! Je verhaal publiceren we dan in AutoWeek.

De kampeermiddelen:

De vouwwagen: Isabella Camp-let Dream. Stijlvol Deens design, uitstekende kwaliteit én eenvoudig op te zetten: met een Camp-let is het ontspannen vakantie houden. Daarnaast is de Dream superlicht en kun je hem ook met een kleine auto trekken.

De camper: Carado T337. Riant de ruimte en op en top comfortabel, dat is de Carado T337 halfintegraalcamper. Met een handige garage, twee eenpersoonsbedden, een badkamer én een keuken. Draai de bestuurders- en passagiersstoel en je hebt een gezellige woonkamer.

De camper: Volkswagen California. Met de Volkswagen California kun je overal komen. In elke stad, over elke bergpas, bij elke zee of meer. Compact, maar van alle gemakken voorzien en vooral ook met heel veel karakter. En hij rijdt met het comfort van een personenauto.

De caravan: Adria Adora. De caravan waar het om licht draait: met een groot panoramaraam ben je zelfs binnen ook gewoon buiten. Dat gevoel van vrijheid van kamperen vind je dus ook binnen in de caravan. De Adria Adora heeft een moderne keuken, een compacte badkamer en heerlijke bedden.

Meld je nu snel aan!