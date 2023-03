Utrecht: overal betaald parkeren in 2034

In de stad Utrecht moet je op termijn overal betalen om te mogen parkeren. Dat rigoureuze betaald-parkerenbeleid was al bekend , maar nu weten we ook welke wijk wanneer aan de beurt is.

Utrecht heeft kennelijk geen zin om het betaald parkeren letterlijk voor zich uit te schuiven. Dat is immers wat er vaak gebeurt als er een nieuwe ‘ring’ van betaalautomaten in een stad wordt geplaatst: dan loopt de wijk ernaast ineens over van de auto’s. Om dat te ondervangen, wordt die wijk dan later ook ‘betaald’, enzovoort.

In Utrecht denken ze de oplossing te hebben gevonden: in de hele stad moet op termijn ‘betaald parkeren’ gelden. Jawel, ook in de buitenste buitenwijk is betalen dan dus verplicht. Volgens Utrecht is dat nodig om de stad ‘leefbaar en bereikbaar’ te houden, vooral door het aantal auto’s terug te dringen. Betaald parkeren zou een goede manier zijn om parkeeroverlast tegen te gaan en ‘duurzame alternatieven voor de auto te stimuleren’.

Utrecht voelt het betaald parkeren niet in één klap voor de hele stad in, maar in drie ‘blokken’. In wijken als Ondiep, Oog in Al, Kanaleneiland, Papendorp en Groenewoud, het dichtst om het nu al betaalde gebied dus, wordt het betaald parkeren in 2024 of 2025 ingevoerd. Blok 2 volgt in de periode daarna, dus tussen 2026 en 2030. Hierin vallen onder meer Rijnsweerd-Noord, Overvecht-Zuid, Zuilen en Lunetten. ‘Blok 3’ is het laatst aan de beurt en omvat logischerwijs alle resterende wijken. Hier wordt betaald parkeren tussen 2031 en 2034 ingevoerd, dus in dat laatste jaar moet het overal zover zijn.