Dít zijn de Alfa Romeo Giulia GTA én GTAm!

De Autosalon van Genève had het podium moeten zijn waarop Alfa Romeo de terugkeer van een zeer bekende afkorting zou herintroduceren, maar het afgelasten van de Zwitserse autobeurs kan de nieuwspret bij Alfa Romeo niet drukken. Dít is namelijk de Giulia GTA!

De legendarische aanduiding 'GTA' keert terug op een auto met dezelfde naam als de auto waar Alfa Romeo de drielettercombinatie in 1965 op presenteerde: de Giulia. De afkorting, die staat voor Gran Turismo Alleggerita, waarbij dat laatste woord zich laat vertalen naar 'lichtgewicht', werd in een relatief recent verleden nog toegepast op zeer heftige versies van zowel de 156 als de 147. Ook van de Mito had een GTA-variant moeten verschijnen, maar door de economische crisis bleef het bij de in 2009 gepresenteerde concept-car. 2020 is het jaar waarin de Italianen de aanduiding officieel uit de mottenballen trekken. Dít is de Giulia GTA!

De Giulia GTA is een door Alfa Romeo's racedivisie Autodelta aangepakte extra heftige versie van de in de basis al niet bepaald bescheiden gemotoriseerde Giulia Q. De Giulia GTA krijgt dan ook een krachtigere versie van diens 2,9-liter grote biturbo V6 onder de kap, een machine die nu geen 510 pk, maar maar liefst 540 pk opwekt. Alfa Romeo vergroot de spoorbreedte aan zowel voor- als achterkant van de Giulia met 5 centimeter en past uiteraard ook de ophanging aan. De Italianen spreken van de komst van nieuwe veren en aangepaste dempers.

De auto is volgens hetzelfde recept ontwikkeld als de oer-GTA en dat betekent: meer vermogen, verbeterde aerodynamica in combinatie met een lager wagengewicht. De Giulia GTA profiteert daarbij van de kennis van F1-raceteam Alfa Romeo Racing (voorheen Sauber). De auto is namelijk uitgerust met de Sauber Aerokit, een bodykit die onder meer bestaat uit speciale sideskirts, een andere achterspoiler én een actieve splitter onderaan de voorbumper. Onder de Giulia GTA hangt een uitlaatsysteem van Akrapovič, een exemplaar dat in het midden van de bilpartij uitmondt te midden van een uit koolstofvezel opgetrokken diffuser. De Giulia GTA staat op 20-inch lichtmetaal met een centrale wielmoer, iets dat we niet eerder onder een straatlegale sedan hebben gezien.

De GTA legt 1.520 kilo in de schaal. Dat is zo'n 100 kilo minder dan de reguliere Giulia Q op de weegschaal afleest. Die gewichtsbesparing is onder meer bereikt door zaken als de aandrijfas, motorkap, het dak, de voorbumper, de voor- en achterschermen en delen van de stoelen te vervaardigen uit koolstofvezel. Daarnaast past Alfa Romeo aluminium onderdelen toe in de ophanging en gebruikt het merk composieten voor zaken als de raamstijlen. Elke pk hoeft slechts 2,82 kilo te verplaatsen. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is - met Launch Control - in 3,6 tellen achter de rug. De reguliere Giulia's Q nemen 3,9 tellen de tijd voor dezelfde sprint.

Natuurlijk nemen Alfa Romeo en Autodelta ook het interieur van de Giulia onder handen. Het dashboard, de deurpanelen, de stijlen, stoelen en zelfs het handschoenenvakje worden met alcantara bedekt.

GTAm

Het blijft niet bij de Giulia GTA, Alfa Romeo vuurt namelijk ook de Giulia GTAm via zijn digitale kanalen op autoland af. Deze extra heftige variant wordt door zijn scheppers omschreven als een "[...] 100 procent straatlegale raceversie" van de GTA. Deze variant moet het zonder achterbank en fraai afgewerkte deurpanelen stellen, maar beschikt wel over een rolkooi en twee racestoelen met zespuntsgordels. De plek waar normaliter de achterbank zit, is volledig bedekt met alcantara. Aan de buitenzijde profiteert deze extremere variant van een grotere splitter onderaan de voorbumper en van een volledig uit koolstofvezel opgetrokken achtervleugel. Daarnaast krijgt de Giulia GTAm een set wielkastverbreders aangemeten.

Wie hebberig wordt van het GTA- en GTAm-nieuws, moet snel handelen. In totaal gaat Alfa Rome er slechts 500 stuks van bouwen. Informatie over Nederlandse prijzen en een introductiedatum is vooralsnog niet voorhanden.