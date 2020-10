F1-coureurs Alfa Romeo testen Giulia GTA

Eigenlijk heeft Alfa Romeo zelf geen Formule 1-team. Sauber rijdt namelijk onder de vlag van Alfa in de koningsklasse van de autosport. Sauber Engineering fabriceert ook een aantal koolstofvezel onderdelen voor de Giulia GTA en GTAm, vooral die met impact op de aerodynamica. De voorbumper, zijskirts, diffuser en het spoilerwerk op de kofferklep zijn allemaal door het F1-team ontwikkeld en getest in de eigen windtunnel. Daarnaast heeft Alfa Romeo coureurs Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi een dagje mogen lenen. De coureurs mochten buitenspelen met de heftige Giulia op Balocco, het beroemde testcircuit van Alfa Romeo. De video ziet er behoorlijk serieus uit. In hoeverre het gescript is, weten we niet, maar het lijkt erop dat Giovinazzi en Räikkönen een intensieve dag hebben gehad. 'The Iceman' blijft er overigens koeltjes onder. "Ik vind het een perfecte mix voor alledaags- en circuitgebruik," luidt het korte maar krachtige oordeel van Räikkönen.

De Giulia 'Gran Turismo Alleggerita' is een reïncarnatie van de Giulia Sprint GT van weleer. Als uitgangspunt is de Giulia Quadrifoglio genomen, maar de 2,9-liter biturbo-V6 levert voortaan 540 pk en het gewicht is met 100 kg gereduceerd. Bij de nog heftigere GTAm is de achterbank weggehaald en een grote spoiler gemonteerd. Het prototype is tijdens de testsessie afgeplakt, maar natuurlijk weten we allang hoe hij eruit komt te zien. Van de Giulia GTA worden 500 exemplaren gebouwd. De Nederlandse vanafprijs bedraagt maar liefst €230.000, voor de 'm' moet je nog €6.000 extra aftikken. Dit zijn wel voorlopige prijzen. Wanneer er meer duidelijkheid is over de CO2-uitstoot van beide modellen, zullen de definitieve bedragen volgen.