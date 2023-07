Tweedehands auto's met brandstofmotor worden minder duur

Gebruikte auto's met een verbrandingsmotor zijn voor het eerst in 2023 wat voordeliger geworden. Zo kostte in juni een tweedehands auto gemiddeld €832 minder dan een maand eerder. Verder zijn er grote prijsverschillen tussen de aandrijflijnen te zien. Ten opzichte van mei is de benzineauto nu €928 goedkoper, diesels €239 en hybrides zelfs €1.380. De enige uitzondering vormen de volledig elektrische auto’s. Elektrische occasions zijn ten opzichte van de maand mei ruim €600 duurder geworden.

De prijsdaling is opvallend, want sinds juni 2022 was er juist een gemiddelde prijsstijging te zien bij occasions. Zo was je in 2022 gemiddeld nog €22.108 kwijt voor een tweedehands auto, in 2023 is dat bedrag gestegen naar €23.956. "We kunnen nog niet zeggen waar de daling precies vandaan komt”, zegt Ingrid Spierts, expert bij Gaspedaal.nl. "Wat we wel kunnen zeggen, is dat de daling het grootst is bij auto’s die op benzine of deels op benzine rijden. Dit zou kunnen omdat de prijzen aan de pomp flink zijn gestegen.”

Opvallend genoeg is, tegen de koopkrachtdaling door de inflatie in, de gemiddelde zoekprijs juist gestegen: "Als je kijkt naar de gemiddelde prijs waar consumenten op zoeken, zie je ook een verschuiving. Zo hield de Nederlander vorig jaar nog een gemiddeld zoekbedrag van €18.320 aan, nu ligt dat al bijna 10 procent hoger, namelijk op €19.531. Wel is het nog te vroeg om te zeggen of de daling van de occasionprijzen ook voor een permanent lagere zoekprijs gaat zorgen.”