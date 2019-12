Turkse TOGG onthult eerste modellen

Onder de merknaam TOGG lanceert een joint venture van vijf grote bedrijven uit Turkije twee gloednieuwe modellen met een elektrische aandrijflijn. Een sedan en een C-segment SUV. De auto’s, het accupakket en de aandrijflijn zijn allemaal volledig zelf ontwikkeld, zo meldt men trots. De Turkse overheid steunt TOGG daarbij op alle mogelijke manieren. Zo wordt er belastingvoordeel gegeven, is er gratis land voor de productiefaciliteiten vrijgesteld en koopt de overheid tot 2035 maar liefst 30.000 auto’s van TOGG. Men verwacht dat TOGG de komende 15 jaar goed zal zijn voor een impuls voor de Turkse economie van 50 miljard dollar.

Zoals gezegd zijn beide modellen volledig elektrisch en volgens TOGG moet opladen met de nieuw ontwikkelde accu in een halfuurtje gepiept zijn. Op een volle accu is een bereik van 500 kilometer mogelijk volgens de Turken. Er komen in ieder geval ook meerdere varianten van de aandrijflijn. Klanten krijgen de keuze uit vier- en achterwielaandrijving en een vermogen van 200 pk of 400 pk. Dat geldt voor de SUV, de sedan is nog een conceptauto. Waarschijnlijk wordt die uiteindelijk wel op hetzelfde platform gebouwd. Ook een vorm van autonoom rijden is mogelijk.

Bij de groots aangeklede presentatie van de auto’s was niemand minder dan president Erdogan aanwezig. Hij gaf een uitgebreide toespraak over de toekomst van TOGG en wat het aan voorspoed en werkgelegenheid voor Turkije kan gaan brengen. Hierna stapte Erdogan zelf achter het stuur van de nieuwe SUV om de eerste meters ermee af te leggen. TOGG kan vanwege de uitgebreide overheidssteun en de wijze waarop het merk gelanceerd wordt een beetje gezien worden als een modern equivalent van ‘nationale volksauto’s’ als de Trabant en de oer-Kever. Men noemt het ook ‘de auto van Turkije’. Het begin is er nu en interessant is het zeker. In 2022 weten of het zijn vruchten af gaat werpen, want dan komt de SUV op de markt.