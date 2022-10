Trabant 601 (1972) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Zoals de Volkswagen Kever na de Tweede Wereldoorlog uitgroeide tot een icoon van de wederopbouw, zo werd de Trabant een icoon van de daaropvolgende tweedeling van Duitsland. Het concept was echter redelijk vergelijkbaar: zijn makers wilden een goedkoop te produceren, onderhouden en verkopen auto voor het volk. De Trabant was vanwege de lange wachttijden en particuliere doorverkoop in de praktijk echter helemaal niet zo betaalbaar voor veel Oost-Duitsers, maar kwam toch in groten getale op de weg. Na de val van de muur drukten westerse auto's de verouderde 'Trabbi's' snel uit het straatbeeld, al bleven er nog genoeg gespaard en gekoesterd. Ook aan 'onze' kant van de muur, zo ook dit exemplaar.

Deze Trabant 601 heeft, in tegenstelling tot veel soortgenoten, al van meet af aan op moeten boxen tegen westerse auto's. In 1972 is deze namelijk gewoon nieuw geleverd in Nederland, aan iemand die kennelijk wel wat zag in goedkoop vervoer uit de DDR. Dat-ie op een dag de 50 jaar zou aantikken, had diegene waarschijnlijk niet verwacht. Toch zag dit exemplaar dit jaar Abraham en dat deed hij in stijl. Ergens in zijn bestaan besloot iemand 'm te voorzien van klassieke Polizei-stickers en er zelfs tijdsgetrouwe zwaailichten en sirenes op te zetten. Het moet je ding zijn, maar het ziet er in ieder geval keurig uit.

Dat geldt overigens ook voor de auto in zijn geheel. De Trabant kon immers dankzij zijn Duroplast koets (bestaande uit samengeperst katoen en hars) vrij makkelijk oud worden, want de koets werd niet aangevreten door het roestspook. Ook de tweetaktmotor was met niet al te veel moeite in leven te houden. Alsnog moet je er wel met een beetje liefde mee om zijn gegaan om 'm zo netjes te houden als deze. In het interieur tekenen de jaren zich wat meer af, al mag dat eigenlijk geen naam hebben. De aanbieder weet kennelijk ook wat hij in handen heeft: met € 6.995 is de vraagprijs zeker niet mals. Dan krijg je wel een origineel Nederlandse Trabant in een ogenschijnlijk nette staat én met leuke uiterlijke aankleding.