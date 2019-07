Toyota stuurt nieuwe Sienna de weg op

Toyota is in de Verenigde Staten aan het testen geslagen met een nieuwe generatie van de MPV die met name in het land waar hij wordt geproduceerd gretig aftrek vindt: de Sienna.

De Toyota Sienna is een MPV van een formaat dat we in ons deel van de wereld zelden tegenkomen. De zeer ruimtelijke Toyota is met zijn lengte van 5,09 meter een forse slag groter dan de Previa die in Japan nog wordt verkocht. De huidige derde generatie van de Sienna werd in 2010 gepresenteerd en rolt net als z'n voorganger in de Amerikaanse staat Indiana van de band. Tijd voor een nieuwe.

De Sienna ging vorig jaar in de Verenigde Staten 6.719 keer over de toonbank. Hoewel dat niet bepaald een groot aantal is, is de MPV er populairder dan de C-HR die vorig jaar 4.297 keer werd verkocht. De op deze foto's in het snikhete Death Valley rondwarende Sienna belooft net als z'n voorganger een MPV van de oude stempel te worden, een bijna busjesachtige verschijning waarbij de vorm duidelijk ondergeschikt is aan de functie.

Zeer waarschijnlijk staat de Sienna net als nagenoeg alle recent gelanceerde Toyota-producten op het modulaire TNGA-platform. Reken in ieder geval weer op de komst van een 3,5-liter V6, maar zet ook zeker in op de komst van een versie met een hybride aandrijflijn. We verwachten een onthulling niet eerder dan in 2020. Naar Nederland komt deze Sienna niet.