Toyota Yaris Ativ is kleintje Corolla Sedan

De ene Toyota Yaris is de andere niet. Zo verkocht Toyota in de Verenigde Staten een Yaris hatchback en Yaris Sedan die feitelijk weinig meer waren dan Mazdas 2 met Toyota-badges. Dan is er de Yaris zoals je die in Europa kent, de op TNGA-basis geschoeide hatchback die intern als XP210 door het leven gaat. Meer Yaris-gekte? Zeker. Zo verkoopt Toyota de intern XP150 geheten generatie Yaris-modellen in onder meer China, India, Indonesië, Thailand en in diverse Zuid-Amerikaanse landen. Die reeks nauwelijks aan de Europese Yaris gerelateerde modellen kent ook een sedanversie die her en der weer Toyota Vios heet. In Thailand stelt Toyota nu een volledig nieuwe generatie van die Yaris Sedan voor.

De Toyota Yaris Ativ bestond al in Thailand en is nu dus vervangen. Hij wisselt zijn oude B-platform om voor een variant van de DNGA-basis, de door Daihatsu ontwikkelde reeks modulaire platformen op basis van Toyota's TNGA-hardware. Een nieuwe generatie vraagt om een nieuwe interne codenaam. Bij de nieuwe Yaris Ativ luidt die AC100.

Het platform dat onder de nieuwe Toyota Yaris Ativ zit is dezelfde DNGA-B-variant die ook onder de Daihatsu Rocky en het Toyota-broertje daarvan zit: de Raize. De Yaris Ativ groeit bij zijn generatiewissel slechts enkele millimeters in de lengte, al neemt de wielbasis met maar liefst 7 centimeter toe tot 2,62 meter. Het ontwerp van de Yaris Ativ is behoorlijk interessant. De sedan komt met zijn verder naar achteren doorlopende en aflopende daklijn een stuk gelikter voor de dag dan zijn voorganger. Daarnaast zijn zowel de voor- als achterkant duidelijk doorspekt met designinvloeden van grote broer Corolla.

In tegenstelling tot de Corolla en de in Europa geleverde Yaris krijgt de nieuwe Toyota Yaris Ativ geen hybride aandrijflijnen. Onder de kap ligt een 94 pk en 110 Nm sterke 1.2, een viercilinder die zijn vermogen via een cvt-transmissie naar de voorwielen stuurt. De Yaris Ativ, waar Toyota omgerekend €143 miljoen in heeft geïnvesteerd, blijft niet voorbehouden aan de Thaise markt maar moet uiteindelijk in meer dan 35 landen worden verkocht. We lijken dus te maken te hebben met de opvolger van de volledige XP150-generatie van de Yaris. Kijk niet gek op als er dus ook een hatchbackversie van komt.

De Yaris Ativ moet een stuk hoogwaardiger zijn afgewerkt dan zijn voorganger en ook wat uitrusting betreft maakt de auto stappen. Zo wordt hij leverbaar met sfeerverlichting met 64 instelbare kleuren, komt er een 7-inch groot digitaal instrumentarium, een 9-inch (optie) infotainmentscherm en zijn delen van het interieur afgewerkt met soft touch-materialen. Ook wat beschikbare veiligheidssystemen zit het wel snor. De Yaris Ativ komt er met Toyota Safety Sense, een uitgebreid pakket dat onder meer automatisch grootlicht, een rijstrookassistent, Pre-Collision System, Rear Cross Traffic Alert en een 360-graden-camera bevat. De nieuwe Toyota Yaris Ativ wordt in Thailand geleverd als Premium Luxury, Premium, Smart en Sport en heeft er een vanafprijs van omgerekend €14.830.

Naar Europa komt de Yaris Ativ niet. Is dat een gemis? Zou een compacte sedan van Toyota het hier - met geschikte aandrijflijnen - kunnen redden? We zijn benieuwd naar jullie meningen!