Dít is de nieuwe Toyota Yaris

We zouden nooit durven beweren dat de Toyota Yaris uitsluitend door ouderen wordt gekocht, maar een écht fris imago heeft het model niet meer. De laatste jaren is het Toyota echter vaker gelukt om een frisse wind door het gamma te laten waaien en dat moet nu ook bij de Yaris gebeuren. Dit is de geheel nieuwe vierde generatie!

Wellicht zijn we hierboven een beetje onaardig voor de Yaris geweest, want het model loopt ook gewoon al heel lang mee. De derde generatie is al sinds 2011 onder ons en dan is het knap lastig om bij de les te blijven in het stevig veranderende B-segment. Dankzij twee zeer forse facelifts oogt de auto eigenlijk nog niet eens zo heel ouderwets, maar naast versere stalgenoten als de CH-R, Corolla en RAV4 is de Yaris toch een beetje een muurbloempje.

Heftig

Daar komt met deze nieuwe generatie resoluut een einde aan, want Toyota geeft z’n nieuwkomer een fors brutaler uiterlijk mee. Dat dankt de auto niet alleen aan z’n heftig vormgegeven bumpers en (optioneel) tweekleurige koets, maar ook aan andere verhoudingen. Wie ‘m voor de relatief hoge instap kocht, moet wellicht even slikken, want de nieuwe Yaris is maar liefst 40 mm lager dan voorheen. Ook in de lengte levert de auto in, al blijft het verschil hier beperkt tot 5 mm. In de breedte krijgt de Yaris er 50 mm bij en door het nieuwe GA-B-platform neemt de wielbasis met 50 mm toe, met kortere overhangen als logisch gevolg. Dat de wielen naar de uiterste hoeken van de auto zijn gedwongen, wordt onderstreept door de relatief korte achterdeur en de daardoor ver naar voren geplaatste achterruit. Zo lijken de achterwielen enigszins door de achterbumper heen te dringen, zoals dat ook bij de eerste Aygo het geval was. De GA-B-basis is uiteraard onderdeel van de TNGA-familie, waardoor de Yaris zich nu weer verbonden mag weten met de eerder in dit verhaal genoemde merkgenoten.

Betrokken zit

De lagere, bredere koets geeft al een beetje weg dat een aansprekender rijgedrag op het wensenlijstje stond van Toyota. Dat gevoel wordt versterkt door het interieur, waar inzittenden volgens het merk worden getrakteerd op een betrokken zitpositie. Het stuur kan verder naar binnen worden getrokken, de stoel staat lager en de hogere en bredere middenconsole geeft op papier een meer omsloten gevoel. Tegelijkertijd moet het zicht op de weg ook verbeterd zijn, dankzij een relatief laag dashboard. Dat is onder meer voorzien van een centraal geplaatst touchscreen en een tweede display in het instrumentarium en kan optioneel worden aangekleed met een 10-inch head-updisplay.

Krachtiger en zuiniger

Sinds 2012 is de Yaris de compactste Toyota die zich een hybride mag noemen. Sinds het verdwijnen van de Honda Jazz Hybrid is het bovendien de enige hybride in dit segment en het zal geen verrassing zijn dat Toyota die positie met de nieuwe generatie wil behouden. Daarvoor maakt men zich er niet gemakkelijk vanaf, want ook de aandrijflijn is helemaal nieuw. Als basis dient een driecilinder 1.5-benzinemotor die een afgeleide is van de 2.0- en 2.5-blokken uit grotere Toyota-hybrides. De nieuwe 1.5 is efficiënter dan het exemplaar dat hij vervangt en krijgt bovendien gezelschap van een nieuwe lithium-ion-accu, die een nikkel-metaalhydride-batterij vervangt. De combinatie moet 30 procent zuiniger zijn dan de al niet bepaald dorstige voorganger, terwijl het gecombineerde vermogen dankzij een elektromotor van 59 in plaats van 45 kW juist 15 procent hoger ligt dan voorheen. Wie geen hybride wil, krijgt keuze uit twee benzinemotoren: een 1.5 zonder elektro-ondersteuning en een 1.0 die als basismotor dient. Ook in deze gevallen is het totale motorvermogen op het moment van schrijven nog niet bekend.

Veiligheid

Behalve z’n nieuwe voorkomen en de welbekende zuinigheid benadrukt Toyota ook veiligheid als sterk punt van de nieuwe Yaris. Dat blijkt uit de standaard aanwezigheid van Safety Sense 2, een pakket actieve veiligheidshulpjes. Daarmee beschikt iedere Yaris over onder meer adaptieve cruisecontrol en een rijstrookhulp. Een heuse primeur voor deze klasse is de centrale airbag, die door z’n positie tussen de voorstoelen moet voorkomen dat de voorste inzittenden elkaar hardhandig raken in geval van een aanrijding. De nieuwe Yaris wordt in de zomer van 2020 in Nederland verwacht.