Toyota wint weer van Volkswagen: opnieuw de grootste

Toyota Motor Corporation verkocht vorig jaar 10.483.024 voertuigen. Dat waren er slechts 0,1 procent minder dan vorig jaar. Die bijna 10,5 miljoen verkochte auto's omvat niet alleen auto's van Toyota en Lexus, maar ook van dochterondernemingen Daihatsu en Hino. De Volkswagen Group schopte het in 2022 tot 8.262.800 verkochte auto's. In de cijfers van de Volkswagen Groep zijn niet alleen de prestaties van merken als Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra, Bentley en Porsche opgenomen, maar ook van merken als Man, Scania en Navistar. Toyota Motor Corporation blijft de Volkswagen Groep dus met een klein 2,6 miljoen voertuigen voor.

Automerk Toyota was in 2022 goed voor 8.941.596 verkochte auto's. Lexus schopte het tot 625.365 verkochte exemplaren. Daarmee bleven de Lexus-verkopen in 2022 een kleine 18 procent achter bij die van vorig jaar. In Europa namen de Lexus-verkopen ten opzichte van 2021 vorig jaar af met 32,6 procent tot 47.304 exemplaren. Daihatsu verkocht in 2022 wereldwijd 5,6 procent auto's meer dan in 2021. Het ging in totaal om 766.091 auto's.

Azië is voor Toyota Motor Corporation met afstand te belangrijkste afzetmarkt. Het bedrijf verkocht er vorig jaar 3.324.735 auto's, 6 procent meer dan in 2021. Maar liefst 1,94 procent daarvan (-0,2 procent) vond in China een eigenaar. Thuisland Japan rekent Toyota apart. Vorig jaar verkocht Toyota in Japan 1.289.132 auto's, bijna 13 procent minder dan in 2021. Ook Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada en Mexico) blijft voor Toyota Motor Corporation een belangrijke afzetmarkt. Het bedrijf verkocht er in 2022 2.445.126 auto's (-8.8 procent). In Zuid-Amerika namen de verkopen juist toe en wel met 23,2 procent tot 474.564 stuks. In Europa vielen de verkopen van Toyota Motor Corporation met 1.032.159 stuks 0,1 procent hoger uit dan in 2021. Andere regio's waar Toyota groei noteerde waren Australië en Nieuw Zeeland (280.120 stuks, +2,3 procent), het Midden-Oosten (495.572 stuks, +18,4 procent) en Afrika (225.554 stuks, +5,4 procent).

Elektrisch

Van de 9,57 miljoen auto's die Toyota en Lexus in 2022 samen verkochten, waren er 24.466 volledig elektrisch (+69 procent). Ruim 90.000 hadden er een plug-in hybride aandrijflijn (-19,2 procent) Daarnaast verkocht Toyota in 2022 een kleine 4.000 Mirais (FCEV). Op EV-vlak wint de Volkswagen Group het wel van Toyota Motor Corporation. De Volkswagen Group verkocht in 2022 zo'n 330.000 EV's, een kleine 24 procent meer dan in 2021.