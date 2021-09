Toyota Tundra toch met dikke V8

De nieuwe Toyota Tundra ruilde zijn V8 om voor twee aandrijflijnen met een V6, waarvan er één ook nog eens is voorzien van hybridetechniek. De nieuwe Tundra krijgt nu toch een ouderwets dikke V8, maar niets is wat het lijkt.

Toyota hangt toch een machtige achtcilinder in de Tundra, maar niet op de manier zoals je zou verwachten. De platgeslagen Tundra op de foto's is namelijk de Nascar-versie van de pick-up. In feite is het in feite ook helemaal geen échte Tundra. Toyota's inzending voor het nieuwe Nascar Camping World Truck-seizoen is namelijk technisch identiek aan de andere racers in die klasse.

Alle auto's die deelnemen aan de Nascar Camping World Truck Series hebben een stalen buizenframe als basis en hebben een 2,85 meter lange wielbasis. Daarnaast zijn ze stuk voor stuk 5,25 meter lang, 1,52 meter hoog en 2,03 meter breed. Alle raceauto's in deze klasse, in feite de instapserie van de Nascar-wereld, hebben een 5,9 liter V8 met klepstoters, die op papier een piekvermogen van tot ruim 700 pk en 700 Nm levert. In feite is de Tundra op deze foto's technisch gelijk aan de Nascar-raceversie van de vorige Tundra (foto 6), maar Toyota heeft de nieuwe Tundra-neus op het gevaarte mogen schroeven. Overigens doet Toyota ook met andere modellen mee aan de Nascar-klasses. Zo heeft het merk voor de Cup Series een racer met Camry-looks ontwikkeld (foto 7) en doet het met een auto die uiterlijk op de Supra lijkt mee aan de Xfinity-klasse.