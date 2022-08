Toyota-topman VS: ‘markt nog niet klaar voor EV’s’

Volgens Hollis is er in Amerika simpelweg niet genoeg vraag in de markt om de doelstelling van de regering-Biden te halen, zegt Forbes. Die doelstelling dicteert dat in 2030 vijftig procent van de in de VS verkochte auto’s elektrisch moet zijn. De vraag zou volgens de Toyota-topman niet dat niveau halen omdat de infrastructuur niet klaar daarvoor is, maar ook omdat de auto’s zelf volgens hem voorlopig simpelweg te duur zijn.

Hoe lastig het aandeel van vijftig procent volgens hem haalbaar is, illustreert Hollis aan de hand van de hybride-acceptatie in de VS. Die techniek, die uiteraard vooral door Toyota werd aangeboden, is nu 25 jaar op de markt. Toch zijn hybrides van alle merken samen goed voor nog geen tien procent van de totale verkopen in de VS, stelt Hollis, en dat terwijl ze geen last hebben van de praktische nadelen en hoge prijzen van EV’s.

Het huidige marktaandeel van EV’s in de VS is volgens Kelley Blue Book 5,2 procent. Tweederde daarvan komt voor rekening van Tesla. De gemiddelde prijs van een nieuwe EV in de VS was in juni 66.000 dollar (bijna gelijk in euro, €66.471). Dat is flink meer dan de 43.942 dollar die de gemiddelde Amerikaan in het niet-luxesegment betaalde. Premiumkopers betaalden echter gemiddeld 66.476, aardig in lijn met wat de gemiddelde EV in Amerika kost.