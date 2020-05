Toyota Sienna helemaal nieuw

In de VS is een geheel nieuwe Toyota Sienna gepresenteerd. De auto is herkenbaar als Sienna en lijkt op papier opnieuw de ultieme auto voor wie vooral ruimte zoekt.

Net als bij ons heeft de ruimteauto in de VS stevig terrein moeten afstaan aan de SUV, maar helemaal dood is het segment van de ‘Minivans’ in de VS nu ook weer niet. Daar lijkt het althans niet op, want Toyota presenteert doodleuk een geheel nieuwe, vierde generatie van de Sienna.

Aan het concept wordt daarbij niet getornd. Aan de buitenzijde is de auto direct herkenbaar als Sienna voor wie het model kent, al is tegelijkertijd duidelijk dat de koets helemaal nieuw is. Met opvallende accenten op de achterschermen, bijzonder gelijnde lichtunits en een brutalere neus past de auto goed bij de rest van het (Amerikaanse) modelgamma.

De binnenzijde is uiteraard een stuk moderner dan voorheen. De enorme brug tussen de bestuurder en de voorste passagier valt meteen op, net als de algeheel strakkere en meer opgeruimde uitstraling en het enorme touchscreen. De Sienna is er als zeven- of als achtzitter en drukt de toch al behoorlijk hoge lat op het gebied van luxe naar een nog hoger niveau. Behalve een reeks veiligheidssystemen en de onmisbare elektrische schuifdeuren is de auto onder meer leverbaar met climate control met vier zones, een elektrisch verstelbaar stuurwiel, JBL-audio met 12 speakers, een koelkast en een stofzuiger, een geintje dat Toyota heeft afgekeken van Honda’s Odyssey.

Ook onderhuids is de Sienna helemaal nieuw. Hij staat op een afgeleide van het bekende TNGA-platform en beschikt standaard over een hybride aandrijflijn, gebouwd rondom de bekende 2,5-liter viercilinder. Die levert 243 Amerikaanse pk’s en is goed voor een theoretisch verbruik van 33 mpg, zo’n 1 op 14. Optioneel is een vierwielaangedreven variant beschikbaar, die de achterwielen bij het aandrijfproces betrekt door een extra elektromotor.

De eerste Toyota Sienna werd in 1997 voorgesteld als opvolger van de Previa, die ook in Europa werd verkocht. De tweede generatie volgde in 2004, de derde en huidige in 2010. Sienna’s zijn specifiek voor de Noord-Amerikaanse markt bedoeld en worden er ook gebouwd, maar staat bijvoorbeeld ook in Zuid-Korea op de prijslijsten. In Europa is de auto via de grijze import mondjesmaat ingevoerd. In Zwitserland stond de vierwielaangedreven versie zelfs kortstondig op de officiële prijslijsten.