Toyota start productie C-HR weer op

Toyota geeft deze week weer het startschot voor de productie in het Turkse Sakarya. Daar staat de zogenoemde TMMT-fabriek waar naast de Corolla sedan ook de C-HR gebouwd wordt. De productie zal in eerste instantie op kleine schaal worden opgepakt, later moet alles weer op volle toeren lopen. Door deze heropening moeten de werknemers van de Toyota Motor Manufactoring UK Deeside ook weer langzaam aan de slag, want daar in Wales worden de benzinemotoren en hybride aandrijflijnen voor deze twee auto’s in elkaar gezet.

Beide fabrieken sloten net als de rest halverwege maart hun deuren vanwege de uitbraak van het corona-virus. Nu veel Europese landen met versoepelende regels komen, laat Toyota de teugels ook weer wat vieren. Voordat iedereen in de fabrieken aan de slag mag, neemt Toyota uitgebreid de tijd om elke werknemer te informeren over de nieuwe werkomstandigheden. Eerder opende Toyota al zijn fabrieken in Frankrijk en Polen.