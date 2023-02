Na ruim 25 jaar en miljoenen exemplaren is de Prius hybride-vlaggendrager geworden. Ondanks het feit dat inmiddels haast elke fabrikant hybrides aanbiedt, staat de Prius nog steeds synoniem voor de techniek. Voor sommige autoliefhebbers is de Prius het schoolvoorbeeld van een saaie auto. Volkomen onterecht, volgens autodesigner Niels van Roij.

Toyota is verantwoordelijk voor de acceptatie van - en uiteindelijk de verschuiving naar volledig elektrische auto's. De Prius bewees dat (gedeeltelijk) elektrisch rijden niet alleen stil en comfortabel is, maar ook technisch haalbaar. Deze paradigmaverschuiving binnen de auto-industrie is een enorme prestatie.

Weinig uitgesproken begon het in 1997 met de eerste generatie. Een onaangenaam ogend sedannetje, en bovendien: oneerlijk. De unieke technische kenmerken, de toen revolutionaire efficiency en buitengewone aandrijflijn, werden niet middels vorm getoond. Proporties, surfacing noch jewellery communiceerde over de bijzondere hybride-aandrijflijn.

Tweede Prius al een stuk authentieker

Het model dat in 2003 volgde was vele malen authentieker. Deze liftback oogde modern met zijn langgerekte carrosserie. De excentrieke daklijn ontsprong bij de motorkap en liep vloeiend tot aan de achtersteven door. De iconisch geworden vorm staat sindsdien synoniem voor de Prius, hybride-auto’s en de onderliggende technologie.

Deze tweede generatie is een succesvolle ontwerpexercitie. De gestroomlijnde look openbaart én verbetert zijn efficiëntie, ten opzichte van een reguliere carrosserievorm. Er is maar één ander merk dat in verband met aerodynamica dergelijke radicale daklijnen toepast: Lamborghini!

Prius drie, uit 2009, was duidelijk optisch afgeleid van twee, maar uitgesprokener getekend. Bovendien was deze er ook als MPV, de Prius +:

Akio Toyoda, president van Toyota, nam een aantal jaren geleden een beslissing: "No more boring cars!". Designvondsten werden voorheen routinematig opgeofferd door het niet-aflatende streven naar functionaliteit van de productie-ingenieurs van Toyota. Ontwerpideeën verloren zo aan kracht tijdens de ontwikkeling. De radicale koersverandering leverde in 2016 de futuristische en polariserende vierde generatie Prius op. Deze avant-gardistische Prius werd door de hoofdontwerper van eerste schets tot en met de productie begeleid. Met resultaat! De vierde generatie Prius is weliswaar op generlei wijze een klassieke schoonheid, wel is deze Prius een moderne, barokke interpretatie van de silhouette-definiërende-hybride-look uit 2003. Het progressieve vormspectrum is even verfrissend als complex. Zijn manga- en transformatorachtige gedaante is bovendien uiterst Japans, dus eerlijk over zijn oorsprong.

Na deze uitbundige iteratie was de vraag: hoe verder? De Prius was ooit een pionier maar wordt nu aan alle kanten belaagd door concurrenten.

Na de Aygo X en de Yaris Cross is nu ook de Prius fraaier geproportioneerd en ranker dan ooit. Een focus op design, voor verbeterde aantrekkingskracht en verkopen.

Toyota heeft bij Prius 5 de bovenkant van de voorruit ver naar achteren getrokken. De overgang van A-stijl naar dak is vrijwel onzichtbaar. Een schuine, ononderbroken lijn loopt van het spatbord helemaal over de DLO tot aan de C-stijl. Opmerkelijk: het hoogste punt van de daklijn bevindt zich niet boven de bestuurder, maar de achterbankpassagiers. Zeer gedurfd, omdat dit het zijprofiel een bijzondere wigvorm geeft. Slim ook: het batterijpakket bevindt zich onder de achterbank, wat betekent dat het moeilijk is om de achterpassagiers lager in de auto te positioneren.

Wielen zijn de obsessie van iedere autodesigner. Mijn Toyota-collega’s hebben ook hier een gevecht gewonnen van de productie-ingenieurs: standaard is 19 inch gemonteerd! De zwarte spatbordranden eromheen maken de wielen optisch nog groter. Ter beeldvorming: Prius 2 beschikte over 15 inch...

Achteraan een nieuw geïnterpreteerde, voor de Prius kenmerkende Kamm-tail. Fraai geïntegreerd in de vorm. Het zacht uitlopende plaatwerk over de achterwielen voegt een coupéstijl toe. De surfacing van de achterklep wikkelt over de carrosseriezijde boven de achterwielen en biedt plaats aan achterlichten over de volledige breedte.

De DRG is gepend in de nieuwe Toyota-DNA vormen. Nooit eerder werd de Prius zó dicht het reguliere gamma ingetrokken en nimmer was het model zó goed getekend. Hybrideauto’s zijn nu weliswaar genormaliseerd, de Prius blijft een paradigmaverschuiving.