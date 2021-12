Toyota presenteert elektrisch bZ-aanbod van de toekomst

De elektrische Toyota bZ4X staat niet op zichzelf, maar is het begin van een hele elektrische line-up van Toyota. Dat wisten we al, maar nu is ook duidelijk waar die bZ-reeks uit zal bestaan.

De informatie komt uit een livestream van Toyota’s hoogste management en is dus nog wat summier, net als de beelden. Meer details volgens dus ongetwijfeld later, maar we hebben al wel een mooie schets van de elektrische Toyota-toekomst voor je. De wereldwijde bZ-reeks bestaat in eerste instantie uit vijf modellen.

Het begint zoals gezegd met de bZ4X, de reeds gepresenteerde cross-over van ID4-formaat. Het cross-over-thema blijft vervolgens intact, want drie van de vier andere bZ-modellen voldoen ook aan die omschrijving. Zo is er de auto die voorlopig ‘bZ Compact SUV’ heet, maar wellicht bZ3X gaat heten. Dit is een coupé-achtige crossover, met een sterk aflopende daklijn en ogenschijnlijk één grote, doorlopende glasplaat van de voorkant naar de achterkant van de passagierscabine.

125 Wh/km

De kleinste van het SUV-stel is de rode bZ Small Crossover. Dit lijkt ook meteen de interessantste auto voor Europa, waar het model volgens topman Toyoda en afgaande op de brede kentekenplaten ook voor is bedoeld. Het stoere, vierkante koetsje vertoont wat overeenkomsten met dat van de Aygo X, maar is tegelijkertijd duidelijk stoerder en groter. Akio Toyoda geeft aan dat het de bedoeling is om deze auto zo efficiënt mogelijk te maken. Dat is belangrijk, omdat grote accu’s bij een kleine EV al snel negatieve gevolgen hebben voor het rijgedrag en het verbruik. In plaats van een enorme batterijcapaciteit mikt Toyota daarom liever op een laag verbruik, met 125 Wh/km als doel.

De bZ SDN, roze-achtig zilver, is de enige niet-cross-over van het stel. In plaats daarvan is het een middelgrote sedan, een auto die derhalve het minst geschikt lijkt voor de Europese markt. Als we opnieuw afgaan op het formaat van de gekozen ‘kentekenplaat’, dan lijkt China voor dit model het voornaamste doel. De meest rechter en laatste auto van het stel is de bZ Large SUV. Dit is een grote zevenzitter, die het ongetwijfeld vooral in de VS en wellicht ook in China moet gaan maken.

Je zou denken dat het met vier nieuwe modellen op één moment wel even mooi is geweest, maar daar denkt Toyota anders over. De ‘muur’ achter deze auto’s is eigenlijk een doek, en achter dat doek staan nog veel meer EV’s. Blijf F5-en!