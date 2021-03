Toyota Mirai - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Toyota Mirai FCV Dynamic

€65.995

Dankzij de lagere aanschafprijs van de tweede generatie Toyota Mirai kan het voor sommigen opeens een stuk aantrekkelijker zijn om op waterstof over te stappen. Dat komt mede omdat het bijtellingsregime de waterstofauto gunstig gezind is: dit jaar tel je 12 procent bij over de gehele fiscale waarde van de auto. Bij een EV op accu's geldt dat bijtellingsvoordeel slechts tot €40.000, over het resterende bedrag moet je de volle mep van 22 procent bijtellen. Daar staat dan wel weer tegenover dat de waterstofinfrastructuur nog bijzonder beperkt is. Ook is het nog maar de vraag of waterstof toekomst heeft voor personenauto's, nu de overige fabrikanten massaal inzetten op de ontwikkeling van BEV's.

Wie daarover meer wil weten moet zeker even de video van Roy Kleijwegt bekijken, want vandaag gaat het om prijs en uitrusting. Over de keuze van de aandrijflijn hoef je in de Mirai in ieder geval niet lang na te denken, dat is er namelijk maar één: de elektromotor met 182 pk. In tegenstelling tot het vorige model drijft deze krachtbron voortaan de achterwielen aan. De beloofde actieradius is 650 kilometer. Buiten dat zijn de prestaties niet heel spetterend. De Mirai accelereert in 9 seconden van 0-100 km/h en de topsnelheid ligt op 175 km/h.

Gestroomlijnd

Qua uiterlijk had de Mirai haast niet meer kunnen verschillen van het vorige model, dat opviel door een tamelijk extravagant lijnenspel. De tweede generatie van de Mirai ziet er een stuk gestroomlijnder uit, mede dankzij de uitgestrekte motorkap en de daklijn. De basisversie van de Mirai doet gelukkig niet heel veel concessies aan dat uiterlijk. Led-koplampen en -achterlichten zijn standaard, net als 19-inch lichtmetalen wielen. Aan de onderkant van de grille zit een verchroomde rand en bij de zijruiten glimt de onderste raamlijst je eveneens tegemoet. De Mirai is in principe gespoten in de getoonde kleur Pacific Blue metallic, voor de overige zes kleuren dien je €1.295 bij te betalen.

De buitenspiegels van de Mirai zijn altijd elektrisch inklapbaar en verwarmd en ook voor Smart Entry hoef je niet meer bij te betalen. Om het inparkeren met de bijna vijf meter lange sedan makkelijker te maken zit er standaard een achteruitrijcamera op. Parkeersensoren voor en achter zijn pas leverbaar vanaf het duurdere uitrustingsniveau Executive, maar daarover straks meer. Ook voor andere wielen moet je bij de duurdere uitrustingsniveaus zijn. De Executive krijgt dezelfde 19-inchers als de Dynamic, maar dan met een andere kleur. Het duurste uitrustingsniveau Prestige beschikt over 20-inch multispaakwielen.

Zwart stof

Heel veel personaliseringsmogelijkheden voor het exterieur zijn er dus niet op de Mirai Dynamic, daarvoor moet je bij de duurdere uitrustingsniveaus zijn. Hetzelfde geldt ook voor het interieur, want het is zwart stof dat daar in de instapversie de klok slaat. Andere opties voor de kleur van de bekleding zijn er niet en ook de sierlijsten zijn niet naar eigen smaak in te vullen. Dat betekent overigens niet dat het een karige bedoening is in de Mirai. De bestuurdersstoel is altijd elektrisch verstelbaar en stoelverwarming is eveneens inbegrepen. Ook stuurverwarming is standaard. Op het dashboard prijkt een 8-inch digitaal instrumentenpaneel en een 12,3 inch touchscreen met compatibiliteit voor DAB+, Apple CarPlay en Android Auto, dus op dat gebied ben je direct voorzien.

Zaken als gescheiden klimaatregeling met twee zones, een licht- en regensensor en een automatische binnenspiegel zijn daarbij ook inbegrepen. Leuk voor muziekliefhebbers is JBL Premium Audio met 14 speakers, waarvoor je eveneens niets extra's meer over hoeft te maken naar Toyota. Op het gebied van veiligheidssystemen zit de Mirai van meet af aan goed met Adaptive Cruise Control, verkeersbordherkenning, Pre-collision System en Lane Departure Alert en een grootlichtassistent. Het enige wat op dat gebied nog te wensen overblijft is de Blind Spot Monitor, een functie die bij de Executive is inbegrepen.

Qua opties biedt Toyota niets aan op de Mirai Dynamic. Met de bovenstaande uitrusting moet je het in principe doen, of je moet gaan voor de duurdere uitrustingsniveaus Executive (€69.495) of Prestige (€76.495). De Executive biedt onder meer parkeersensoren voor en achter, uitgebreidere ledverlichting, stoelbekleding in synthetisch leder en een elektrisch verstelbaar stuurwiel. De Prestige voegt daar dan nog een panoramadak, een head-up display van 10 inch, stoelverwarming én -ventilatie voor zowel de voor- als achterstoelen en een parkeerassistent aan toe. Voor een ruime 10 mille extra ben je dus van alle gemakken voorzien.

Tankservice

Overigens biedt Toyota de Mirai in eerste instantie ook nog aan als Launch Edition. Die is in principe hetzelfde als de Prestige, maar dan met de Toyota Tankservice inbegrepen. Dat laatste houdt in dat Toyota jouw Mirai voor je aftankt bij een waterstofstation wanneer je je in een straal van 50 kilometer van een dergelijk tankstation bevindt, zodat je er zelf niet heen hoeft te rijden. Gemak dient de mens, al is het voor de Mirai-rijders te hopen dat de waterstofinfrastructuur op korte termijn wordt uitgebreid.