Toyota levert drie miljoenste hybride in Europa

Toyota was met de Prius het eerste merk dat op grote schaal wereldwijd een auto met een hybride aandrijflijn verkocht. Hier in Europa ging de toen nog behoorlijk uitzonderlijke vorm van aandrijving ook al snel rond en tegenwoordig heeft vrijwel elk merk een vorm van hybride aandrijving in het aanbod. Bij Toyota is het dus al een aardig tijdje het geval en dat heeft ertoe geleid dat de teller in Europa alweer op drie miljoen verkochte hybrides staat.

Het feestnummer is een Toyota Corolla, een Hybrid in GR Sport-uitvoering om precies te zijn. Die werd woensdag in Spanje in ontvangst genomen door de gelukkige eerste eigenaar. Volgens Toyota is tegenwoordig meer dan de helft van de in Europa verkochte auto's van het merk een hybride. In West-Europa ligt dat aandeel zelfs op 63 procent. Van de Prius, de auto waarmee het begon, zijn er hier in Nederland inmiddels 47.752 verkocht.