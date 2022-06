Toyota Land Cruiser 60 'camper' - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Toyota Land Cruiser is een van de populairste voertuigen voor wie gaat 'overlanden', oftewel per auto naar onherbergzame gebieden trekt. Daar waar de meeste 'overlanders' in dat geval kiezen voor een daktent, is er minimaal één Nederlander die een heuse camper maakte van een Land Cruiser 60. Een 'overlandcruiser', zogezegd.

Op het eerste gezicht is deze offroad-camper nog niet eens zó bijzonder, want af en toe is dit soort voertuigen ook in Nederland wel te zien. Dat verandert echter subiet als we ons realiseren dat het hier geen Hi-Lux, maar een Land Cruiser betreft. Voor pick-ups zijn soortgelijke camper-units wel verkrijgbaar. Ze worden dan simpelweg in de bak geplaatst en na de reis of vakantie weer verwijderd.

In dit geval is er veel meer aan de hand, want deze auto begon zijn leven als een Toyota Land Cruiser 60. Een terreinauto dus, en wel uit de grotere, meer op comfort gerichte modelreeks die met de voorganger van dit model werd gelanceerd. Dit exemplaar komt uit 1983 en kreeg vermoedelijk recentelijk ruzie met een haakse slijper. Letterlijk de helft van de koets overleefde die strijd niet, wat gezien de body-on-frame-opbouw van zo’n terreinbeul dan weer minder desastreus is dan het lijkt. Het complete achterwerk werd vervangen door een keurige alkoof-camperopbouw, dus met een slaapplaats boven de cabine. Die is trouwens gewoon open aan de achterkant, zodat je, anders dan bij een omgebouwde pick-up, binnendoor naar het woongedeelte kunt.

Voor nog meer overland-capaciteiten werd de Land Cruiser meteen stevig verhoogd en op ruige terreinbanden gezet. Om aan die banden onderdak te bieden kreeg hij stevige spatbordverbreders, stoer en nodig. Wij vermoeden dat de grootste reis voor deze auto nog moet komen, want hij ziet er akelig netjes uit. Strak in de beige lak en voorzien van een zonnepaneel en moderne led-achterlichten lijkt dit het ideale vervoersmiddel om mee naar de andere kant van de wereld te rijden, en wellicht is dat ook precies wat deze alleskunner te wachten staat.